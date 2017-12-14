PFDK ceza yağdırdı

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Buruk\'a 5 maç ve 40 bin TL para cezası

Miguel Lopes\'e 3 maç men

Galatasaraylı Gomis ve antrenör Ayhan Akman da 1\'er maç ceza verildi

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek\'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL, teknik direktör Erol Bulut\'a da 1 maç ceza

İSTANBUL / DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk\'a 5 maç ve 40 bin TL para cezası verirken, futbolcu Miguel Lopes\'i de 3 maç men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

Kurul ayrıca Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis ve antrenör Ayhan Akman\'a da 1 maç ceza verdi.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek\'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL, teknik direktör Erol Bulut\'a da 1 maç ceza verildi.

PFDK kararları şöyle;

1- BURSASPOR Kulübünün, 08.12.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 123,124,125,126 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, 08.12.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 105M, 106M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 09.12.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR kulübü başkanı ADİL GEVREK\'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR kulübü teknik sorumlusu EROL BULUT\'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT A,B,C,D,E,F, BATI ALT B,C,D,E,F,G, DOĞU MARATON ALT C,D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİSPOR Kulübünün, tribünde spor ahlakına aykırı pankart açılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, 10.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ A,B BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.\'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 10.12.2017 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT\'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kulüp Tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir oldukları müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- GALATASARAY A.Ş. sporcusu BAFETIBI GOMIS\'in, 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü AYHAN AKMAN\'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES\'in, 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının bariz gol şansını önlemesinden dolayı görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK\'un, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi HALİL YILDIRIM\'ın, 09.12.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, hak sahibi olmadığı halde başkasına ait akreditasyon kartını kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 2 AY HAK MAHRUMİYETİ ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi TANER ALTAY\'ın, kendine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vermesinden ve akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ALTINORDU A.Ş.\'nin, 10.12.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - ALTINORDU A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTINORDU A.Ş. sporcusu MUSA CANER AKTAŞ hakkında, ihraç sonrası akredite alanlara girmesinden dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

11- BOLUSPOR Kulübü sporcusu GUIDO KOÇER\'in, 08.12.2017 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.