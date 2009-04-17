PFDK ceza yağdırdı

İşte Avrupa'nın cezaları

Arda'dan Fener tribününe kol hareketi

Galatasaray, Tahkim'e gidecek

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü'ne 1 maç seyircisiz oynama ve 1 maç saha kapama cezası verdi.Kurul, bugün yaptığı toplantıda, Galatasaray ile Fenerbahçe takımları arasında geçen hafta sonunda oynanan derbi maçta çıkan olayları da görüştü. Taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama ve 80 bin TL para cezası veren PFDK, sporcularının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 maç da saha kapama cezası uyguladı. Kurul, seyircisiz oynama cezasının öncelikle infaz edilmesini karara bağladı.Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'a, "Federasyonun saygınlığını zedeleyici isnat ve eylemlerinden dolayı sportmenliğe aykırı hareket etmekten" 45 gün hak mahrumiyeti cezası veren PFDK, derbi maçın son anlarında çıkan olaylar nedeniyle kurula sevk edilen futbolculara da ceza yağdırdı.Galatasaraylı futbolculardan Arda'ya, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle 3 maç ceza verilirken, aynı nedenle Emre Aşık 2, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Sabri de 2 maç ceza aldı.Aynı maçta Fenerbahçeli futbolculardan Lugano'ya, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketleri nedeniyle 5 maç ceza veren PFDK, sarı-lacivertli futbolcu Semih Şentürk'e, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi, kaleci Volkan Demirel'e de rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 3'er maç ceza uyguladı.Bu arada, Fenerbahçe Kulübü'ne de toplam 40 bin 500 TL para cezası verildi. Kurul, maçta akreditasyon kartı olmayan kişilerin soyunma odasına alınmasından dolayı 5 bin, taraftarlarının ve sporcularının neden olduğu saha olayları nedeniyle 25 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 10 bin 500 TL olmak üzere toplam 40 bin 500 TL para cezası kesti.Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara itiraz edecek.Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, PFDK'nın verdiği tüm cezalar için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacaklarını açıkladı.