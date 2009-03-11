PFDK ceza yağdırdı

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Bülent Uygun'a şok cezalar!



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta rakibi Cangele'ye yaptığı hareketten ötürü Emre Belözoğlu'na 1 maç, kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel'e de 2 maç men cezası verdi. Kurul, Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun'a da 4 maç ceza verdi.



Kurulun aldığı kararlar şöyle:



1- SİVASSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan SİVASSPOR - ANKARASPOR A.Ş. Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT UYGUN'un, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- KAYSERİSPOR Kulübünün 08.03.2009 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- FENERBAHÇE SPOR Kulübü sporcusu VOLKAN DEMİREL'in, 08.03.2009 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE SPOR Kulübü sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - ESKİŞEHİRSPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



5- BURSASPOR Kulübünün, 06.03.2009 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BURSASPOR Turkcell Süper Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- ADANASPOR A.Ş.'nin, 08.03.2009 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş. - KARŞIYAKA Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ADANASPOR A.Ş.'nin, müsabakaya biletsiz seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların içtimaı suretiyle ADANASPOR A.Ş.'nin, neticeten ve takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- KASIMPAŞASPOR Kulübünün, 07.03.2009 tarihinde oynanan KASIMPAŞASPOR - ORDUSPOR Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasında, akreditasyon sisteminin uygulanmaması sebebiyle talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KASIMPAŞASPOR Kulübü teknik sorumlusu UĞUR TÜTÜNEKER'in, akreditasyon kartını görünür şekilde takmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KASIMPAŞASPOR Kulübü hakkında, stadyumda itfaiye ekibi bulundurulmaması nedeni ile talimatlara aykırılıktan dolayı isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada KASIMPAŞASPOR Kulübü hakkında hâsılat çizelgesinde belirtilen bilet fiyatı ile bilet fiyatları arasında farklılık olması suretiyle talimatlara aykırılıktan dolayı isnat olunan eylemin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



8- SAMSUNSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - BOLUSPOR Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübünün, görevli olmayan kişilerin yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların içtimaı ile SAMSUNSPOR Kulübünün, neticeten ve takdiren 9.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi ÖMER ÇORUH'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 5.000.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi ABDİ AZGAR'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 7.500.TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- ALTAY SPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan ALTAY - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALTAY SPOR Kulübünün, birden fazla görevlinin müsabaka hakemine hakaret etmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 3.750.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların içtimaı suretiyle ALTAY SPOR Kulübünün, neticeten ve takdiren 18.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALTAY SPOR Kulübü idarecisi ALEX PADULANO'nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ALTAY SPOR Kulübü idarecisi NİYAZİ KONUŞMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- DİYARBAKIRSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan DİYARBAKIRSPOR - KARTALSPOR Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasında, müsabakaya biletsiz seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DİYARBAKIRSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının ve giriş-çıkış kapı önlerinin boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DİYARBAKIRSPOR Kulübünün, görevli olmayan kişilerin soyunma odasında ve yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların içtimaı suretiyle DİYARBAKIRSPOR Kulübünün, neticeten ve takdiren 8.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DİYARBAKIRSPOR Kulübü Başkanı ABDURRAHMAN YAKUT'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- KARTALSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan DİYARBAKIRSPOR - KARTALSPOR Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - MALATYASPOR Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasında, görevli olmayan kişilerin yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Kulübünün, müsabakaya biletsiz seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların içtimaı ile KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Kulübünün, neticeten ve takdiren 7.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- MALATYASPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR - MALATYASPOR Bank Asya 1.Lig futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- DİYARBAKIR B.Ş. BLD. DİSKİSPOR Kulübünün, 07.03.2009 tarihinde oynanan DİYARBAKIR B.Ş. BLD. DİSKİSPOR - TOKATSPOR 2. Lig Yükselme grubu futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DİYARBAKIR B.Ş. BLD. DİSKİSPOR Kulübü sporcusu AKİF EKİNCİ'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- EYÜPSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - BELEDİYE VANSPOR 2. Lig Yükselme grubu futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- BELEDİYE VANSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - BELEDİYE VANSPOR 2. Lig Yükselme grubu futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- KIRŞEHİRSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan MALTEPESPOR - KIRŞEHİRSPOR 2. Lig 3. grup futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- TÜRK TELEKOMSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan TÜRK TELEKOMSPOR - MKE KIRIKKALESPOR 2. Lig 3.grup futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- ZEYTİNBURNUSPOR Kulübü sporcusu HÜSEYİN BURAK ERİN'in, 08.03.2009 tarihinde oynanan ZEYTİNBURNUSPOR - ALİBEYKÖYSPOR 2. Lig 3.grup futbol müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- KARSSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan KARSSPOR - ERZURUMSPOR 2. Lig 4.grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- ERZURUMSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan KARSSPOR - ERZURUMSPOR 2. Lig 4.grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- ELAZIĞSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - GASKİSPOR 2. Lig 5. grup futbol müsabakasında, basın mensuplarının yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- MARDİNSPOR Kulübü sporcusu ÜMİT CAN BATMAN'ın, 08.03.2009 tarihinde oynanan MARDİNSPOR - ADIYAMANSPOR 2. Lig 5.grup futbol müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- ŞANLIURFA BLD.SPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan ŞANLIURFA BLD.SPOR - İSKENDERUN D.Ç. SPOR 2. Lig 5.grup futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 3.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- İSKENDERUN D.Ç. SPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan ŞANLIURFA BLD.SPOR - İSKENDERUN D.Ç. SPOR 2. Lig 5.grup futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- FATİH KARAGÜMRÜKSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜKSPOR - YILDIRIMBOSNASPOR 3. Lig 1.grup futbol müsabakasında, müsabakaya biletsiz seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



27- YALOVASPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan YALOVASPOR - OYAK RENAULTSPOR 3. Lig 1.grup futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



28- KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan KÜÇÜKKÖYSPOR - GÖLCÜKSPOR 3. Lig 1.grup futbol müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübünün, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Cezaların içtimaı suretiyle KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübünün, neticeten ve takdiren 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübü başkanı KADİR SİNAN YEŞİL'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübü idarecisi FAHRİ BADEM'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada KÜÇÜKKÖYSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ALBAYRAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



29- ÜNYESPOR Kulübünün, 08.03.2009 tarihinde oynanan ÜNYESPOR - SÜRMENESPOR 3. Lig 4. grup futbol müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



30- KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu AYHAN GÜRBÜZ'ün, 08.03.2009 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE PAF Ligi futbol müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir

