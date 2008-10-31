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Spor

PFDK ceza yağdırdı

PFDK, Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak'ı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maçla cezalandırdı.

31 Ekim 2008 02:00


PFDK, Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak'ı hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maçla cezalandırdı. Kurul ayrıca Ankaragücü Kulübü'ne de taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle 1 maç saha kapatma cezası verdi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü'ne 1 maç saha kapatma cezası verdi. Kurul, Turkcell Süper Lig'de 26 Ekim'de yapılan Ankaragücü-Kayserispor maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Ankaragücü'nü 1 MAÇLA cezalandırdı.


Bu arada Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak, 26 Ekim'deki Konyaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyesi lig maçında hakeme hakaret etmekten, 4 maç ceza aldı.

PFDK, Beşiktaş Kulübü'ne de Turkcell Süper Lig'de 24 Ekim'deki Sivasspor maçında taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratı için 40 bin YTL ve yine taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 10 bin YTL olmak üzere toplam 50 bin YTL para cezası verdi.

PARA CEZALARI ONANDI

Öte yandan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği para cezalarına yaptıkları itirazları reddetti.

Kurul yaptığı toplantıda, PFDK'nın, Galatasaray'a, ligdeki Trabzonspor maçında taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle verdiği 80 bin YTL ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ayrıca verdiği 10 bin YTL para cezasına yapılan itirazı da görüştü. Kurul, para cezasında yasa ve talimatlara aykırılık bulunmadığı kararına vararak itirazı reddetti ve PFDK'nın kararını onadı.

Bu arada aynı maçta Trabzonspor'a, taraftarlarının kötü ve çirkin tezahüratı ile saha olayları nedeniyle verilen toplam 50 bin YTL para cezasına yapılan itiraz da aynı gerekçeyle reddedildi.

YILMAZ VURAL'A RET

Kurul, Kocaelispor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın, Fenerbahçe maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı eylemi nedeniyle PFDK'nın verdiği 3 maçlık cezaya yapılan itirazı da reddetti.

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