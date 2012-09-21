PFDK Beşiktaş'ın cezasını kesti

PFDK, Elazığspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ceza Tahkim'den dönmezse Beşiktaş, 6. haftadaki Sivasspor maçını yalnız kadın ve çocuk tarftarlar izleyecek.
PFDK, Beşiktaş-Elazığspor maçında, siyah beyazlı taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Karşılaşmada, Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kafasına yabancı madde isabet etmişti...
Beşiktaş, ceza Tahkim'den dönmezse, 6. haftadaki Sivasspor maçını kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynayacak.