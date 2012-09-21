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PFDK Beşiktaş'ın cezasını kesti

Beşiktaş-Elazığspor maçında Bülent Uygun'un kafasına yabancı madde isabet etmişti...

21 Eylül 2012 02:03

PFDK, Elazığspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ceza Tahkim'den dönmezse Beşiktaş, 6. haftadaki Sivasspor maçını yalnız kadın ve çocuk tarftarlar izleyecek.

PFDK, Beşiktaş-Elazığspor maçında, siyah beyazlı taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
 
Karşılaşmada, Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kafasına yabancı madde isabet etmişti...
 
Beşiktaş, ceza Tahkim'den dönmezse, 6. haftadaki Sivasspor maçını kadın ve çocuk taraftarlar önünde oynayacak.
 

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