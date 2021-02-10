Arda Turan'a 2 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arda Turan'a Fenerbahçe derbisindeki hakareti sebebiyle 2 maç men cezası verdi.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray A.Ş. sporcusu Arda Turan’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 13.000. lira para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Neler yaşanmıştı?

Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Arda Turan ile Marcao'nun masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması Fenerbahçe cephesinden büyük tepkilere yol açmış ve tecrübeli futbolcu PFDK'ya sevk edilmişti.

Kupa ve lig maçında yok

Bu kararla Arda Turan bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı Alanyaspor ve Pazar günü ligde oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.