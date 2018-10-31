Peygambere hakaretten yargılanan Asya Bibi beraat etti

Pakistan Yüksek Mahkemesi, Muhammed peygambere hakaret ettiği gerekçesiyle 2010 yılında idam cezasına çarptırılan Asya Bibi'nin cezasını kaldırdı. Mahkemenin hâkimi Sakıp Nisar, Bibi'nin “beraat ettiğini” söyledi. Bibi’nin avukatı Seyful Maluk, İslamabad'daki mahkemenin Asya Bibi'nin tahliye edilmesi hükmüne vardığını açıkladı.

Mahkeme heyeti kararında, savcılığın sanık hakkındaki iddiaları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlamakta yetersiz kaldığına işaret etti. Mahkeme böylelikle, tanıkların çelişkili ifadeler verdiğini savunan Asya Bibi'nin avukatlarına hak vermiş oldu.

Pakistan Yüksek Mahkemesi’ndeki temyiz davası Ekim ayının başında görülmüş, ancak mahkeme kararı açıklamayı ertelemişti.

Mahkeme heyetine ölüm tehdidi

Mahkemenin bugün aldığı karar, Pakistan’ın çeşitli kentlerinde İslamcı grupların protestolarına yol açtı. Radikal İslamcı Pakistan Tahrik-i Lebbeyk (TLP) partisine destek verenlerin İslamabad, Lahor gibi kentlerde düzenlediği protesto gösterilerinde polise taş atıldığı, barikatlar kurulduğu bildirildi. TLP yönetimi, mahkeme heyeti başkanı hâkim Sadık Nisar ve iki heyet üyesini ölümle tehdit etti. Parti sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, TLP yönetiminin "Asya Bibi'nin beraat etmesi kararına varan yüksek mahkemenin hâkimi ve diğerlerinin öldürülmesi talimatını verdiğini" belirtti.

TLP'nin Asya Bibi’nin derhal idam edilmesi yönündeki talebi üzerine İslamabad'da Salı akşamından itibaren güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirilmişti.

2010 yılında idam cezasına çarptırılmıştı

Katolik olan Asya Bibi'nin Pencap eyaletinde yaşadığı köydeki Müslüman kadınlar, Bibi'nin bir tartışma sırasında Muhammed peygambere hakaret ettiğini iddia etmişti. Bunun üzerine dört çocuk annesi Asya Bibi hakkında Muhammed peygambere hakaret ettiği gerekçesiyle 2009 yılında dava açılmıştı. İddiaları reddeden Asya Bibi, 2010 yılında suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı. Lahor'daki bir mahkeme tarafından da 2014 yılında cezası onanmıştı. Ancak 2015 yılında cezanın infazı geçici olarak durdurulmuş, temyiz davası da sürekli ertelenmişti. Pakistan medyasına yansıyan haberlerde, radikal İslamcı kesimin davaya bakan hâkimleri tehdit ettiği iddia edilmişti.

Asya Bibi’nin idam cezasına çarptırılması Pakistan'da tartışma yaratmıştı. Pakistan Halk Partisi'nin önde gelen isimlerinden Pencap Vilayeti Valisi Selman Tasir, Bibi'nin idam cezasının çarptırılmasının ardından ilgili yasalarda değişiklik talep ettiği için 2011 yılında koruması tarafından öldürülmüştü. Pakistan Azınlıklar Bakanı Şahbaz Batti de, Bibi’nin serbest bırakmasını talep ettiği için silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

AFP,rtr,dpa,KNA/JD,HT

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