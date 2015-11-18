Pew: Türkiye'de yaşayanların yüzde 8'i IŞİD'e sempatiyle bakıyor

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Pew'in Türkiye'nin de bulunduğu 11 Müslüman ülkede yaptığı ankette elde edilen sonuçlara göre, Türkiye'de IŞİD'e "sempatiyle bakanlar"ın oranı yüzde 8 oldu. ''IŞİD'e sempati duyuyor musunuz?'' sorusuna, ankete katılanların yüzde 73'ü ise "hayır'' cevabını verdi.

DHA'nın haberine göre, Pew'in yaptığı araştırma sonuçlarında hiçbir ülkede IŞİD'e karşı sempati duyanların oranı yüzde 15'i geçmedi. Listenin ilk sırasında IŞİD'e olumlu bakanların oranı yüzde 14 ile Nijerya yer alırken, bu sırayı yüzde 11 ile Senegal ve Malezya takip etti. Türkiye yüzde 8 ile listenin beşinci sırasında yer aldı.

Lübnan'daki Müslümanların neredeyse tamamı IŞİD'e olumsuz baktıkları yanıtı verirken, Pakistanlıların yüzde 62'si herhangi bir fikrim yok yanıtını verdi.

Araştırma şirketinin anket raporunda aynı sorunun batılı ülkelerde sorulmadığı ancak 15 batı ülkesinde yaşayan insanların yarısından fazlasının IŞİD'i uluslararası bir tehdit olarak gördüğü sonucu yer aldı.

PEW'in raporuna göre, geçtiğimiz hafta Paris'te meydana gelen saldırılardan önce Fransız halkının yüzde 71'i IŞİD tehdidinden endişe ettiklerini belirtmişti. Aynı raporda bu endişenin İspanya'da yüzde 77, Almanya'da yüzde 70, İtalya'da yüzde 69 ve Amerika'da yüzde 68 oranında olduğu kaydedildi.