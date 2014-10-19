Ortadoğulular en çok etnik ve dini nefretten endişe ediyor

ABD merkezli PEW Araştırma Şirketi’nin "dünyayı en çok neyin tehdit ettiğine" dair 44 ülke çapında yaptığı ankete göre, Ortadoğulular etnik ve dini nefreti büyük tehdit olarak görürken; Latin Amerikalılar en çok çevre konusunda endişe ediyor, Afrikalılar ise AIDS ve bulaşıcı hastalıklardan korkuyor. Anket 2014 yılında 17 Mart ve 5 Haziran tarihleri arasında toplam 48 bin 643 kişinin katılımıyla yapıldı.

Birgün gazetesinin haberinde yer verilen ankete göre, "Ortadoğulular etnik ve dini nefreti büyük tehdit olarak görürken; Latin Amerikalılar en çok çevre konusunda endişe ediyor, Afrikalılar ise AIDS ve bulaşıcı hastalıklardan korkuyor.

Etnik ve dini nefret endişesi yedi yılda arttı

Sonuçları, 2007 yılında yaptığı benzer bir anketle karşılaştıran PEW’e göre, etnik ve dini nefret konusundaki endişeler oldukça artmış. PEW, bunu 11 Eylül saldırılarına, ABD’nin Irak işgaline ve Ortadoğu’da yaşanan bağladı.

Türkiyeli katılımcılar ise dünya için en büyük tehlikenin nükleer silahlar (yüzde34) olduğunu söyledi. Diğer tehditler ise şöyle sıralandı: Dini ve etnik nefret (yüzde 29), eşitsizlik (yüzde 17), AIDS ve diğer hastalıklar (yüzde 10) ve çevre, kirlilik (yüzde 7)

Anketin sonuçları kısaca şöyle:

Avrupalılar eşitsizlikten korkuyor

Ortadoğu’da yaşayanlar yüzde 34 ile dünya için en büyük tehdidi etnik ve dini nefret olarak görüyor. Bu bölgeyi yüzde 24 ile Afrika ve ABD takip ederken, bunu en az hisseden bölge ise yüzde 9 ile Latin Amerika.

Eşitsizliği en büyük tehdit olarak gören bölge ise yüzde 32 ile Avrupa oldu. Avrupa’yı yüzde 27 ile ABD izledi. Afrika, Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu da yüzde 18 ile son sırada geldi.

Çevre ve genel olarak kirlilikten en çok dert yanan bölge ise yüzde 25 ile Latin Amerika oldu. Bu bölgeyi, Asya (yüzde 22), ABD (yüzde 15), Avrupa (yüzde 14), Ortadoğu (yüzde 9) ve Afrika (yüzde 7) izledi.

Latin Amerika 'en büyük tehdit nükleer silah' dedi

Nükleer silah korkusu da en çok Latin Amerikalı katılımcılar (yüzde 26) tarafından dile getirildi. Latin Amerika’yı ABD (yüzde 23), Afrika (yüzde 22), Asya (yüzde 21) ve Avrupa (yüzde 19) takip etti. Nükleer silah tartışmalarının sıkça yaşandığı ve çatışmalarla bölünmüş Ortadoğu’da ise sadece yüzde 20’lik bir kesimin nükleeri tehdit olarak görmesi dikkat çekti.

Ebola krizinin patlak verdiği Afrika'daki katılımcılar yüzde 29 ile AIDS ve benzeri bulaşıcı hastalıkların daha büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Afrika’yı bu alanda Latin Amerika (yüzde 19), Asya (yüzde 12), Ortadoğu (yüzde 10), ABD (yüzde 7) ve Avrupa (yüzde 5) takip etti.