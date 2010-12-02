Peumans, Türkler'e hakaret etti!

T24

Bile bile ‘Türkler’ dedi



Dayaktan polis kurtarmıştı



Açıklama istendi

Belçika Büyükelçisi Murat Ersavcı, Peumans’ı bizzat telefonla arayarak konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Voltaire’in, Yahudilere yönelik çok bilinen görüşlerini içeren bu sorunun cevabını bildiği halde ‘Türkler’ şıkkını tercih eden Peumans kendini garip bir şekilde de savundu. Flaman Parlamentosu Başkanı Peumans, “Sorunun cevabını biliyordum ama, Yahudilere bir şey söylecek cesaretim yok. Onlar çok hassas insanlar” dedi. Geçmişti Yahudilerin “sözde liberalizmi” hakkında bir söz sarfettiğini ve bu sözleri yüzünden “çok çektiğini” belirten Peumans, bu nedenle Türkler şıkkını tercih ettiğini söyledi. Peumans’ın TV’de söylediği bu sözler, Belçika’daki Türkler arasında “infial” yarattı.Belçika’da cumhuriyetçi olduğu gerekçesiyle Kral’ın resepsiyonlarını boykot etmesiyle tanınan Peumans, saldırgan üslubu nedeniyle Valon toplumunun da tepkisini çekmişti. Peumans, eşiyle gezintiye çıktığı Valon sınırındaki Vise kasabasında, “Yeni Flaman İttifakı üyesi bir politikacının Valon bölgesinde ne işi olduğunu sorgulayan” bir gençten dayak yerken polisce kurtarılmıştı.Cevaba tepki gösteren Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi Murat Ersavcı, Peumans’ı bizzat telefonla konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi ve “açıklama” istedi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bir bilgi yarışması programına yakışmayan bu tür bir sorunun sorulmuş olması ve verilen yanıttan duyduğumuz memnuniyetsizlik Büyükelçi Ersavcı tarafından Peumans’a telefonla iletilmiştir. Peumans, ön bilgisi dışında gelişen bu durumun amacını aşan sonuçlara yol açmasından üzüntü duyduğunu, sitayişle bahsettiği ve hiçbir şekilde rencide etmek istemediğini vurguladığı Türk toplumuna bir açıklamada bulunacağını, anılan televizyon kanalı nezdinde de gerekli girişimi yapacağını ifade etmiştir” denildi.