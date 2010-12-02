Peumans, Türkler'e hakaret etti!

T24 - Belçika’da Flamanca yayın yapan devlet radyo ve televizyonu VRT’de yayınlanan ‘De Pappenheimers’ adlı bilgi yarışmasında, bir skandal yaşandı. Flaman Parlamentosu Başkanı olan Yeni Flaman İttifakı Partisi’nin Başkan Yardımcısı Jan Peter Peumans, katıldığı yarışmada Türklere hakaret etti. Peumans’a, Fransız düşünür Voltaire’in “Dünya yüzündeki en iğrenç halk” olarak kimi kastettiği soruldu ve “Flamanlar-Yahudiler-Türkler” seçeneği sunuldu. Peumans “Türkler” dedi.
Belçika Büyükelçisi Murat Ersavcı, Peumans’ı bizzat telefonla arayarak konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Bile bile ‘Türkler’ dedi
Voltaire’in, Yahudilere yönelik çok bilinen görüşlerini içeren bu sorunun cevabını bildiği halde ‘Türkler’ şıkkını tercih eden Peumans kendini garip bir şekilde de savundu. Flaman Parlamentosu Başkanı Peumans, “Sorunun cevabını biliyordum ama, Yahudilere bir şey söylecek cesaretim yok. Onlar çok hassas insanlar” dedi. Geçmişti Yahudilerin “sözde liberalizmi” hakkında bir söz sarfettiğini ve bu sözleri yüzünden “çok çektiğini” belirten Peumans, bu nedenle Türkler şıkkını tercih ettiğini söyledi. Peumans’ın TV’de söylediği bu sözler, Belçika’daki Türkler arasında “infial” yarattı. Dayaktan polis kurtarmıştı
Belçika’da cumhuriyetçi olduğu gerekçesiyle Kral’ın resepsiyonlarını boykot etmesiyle tanınan Peumans, saldırgan üslubu nedeniyle Valon toplumunun da tepkisini çekmişti. Peumans, eşiyle gezintiye çıktığı Valon sınırındaki Vise kasabasında, “Yeni Flaman İttifakı üyesi bir politikacının Valon bölgesinde ne işi olduğunu sorgulayan” bir gençten dayak yerken polisce kurtarılmıştı. Açıklama istendi
Cevaba tepki gösteren Türkiye’nin Belçika Büyükelçisi Murat Ersavcı, Peumans’ı bizzat telefonla konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirdi ve “açıklama” istedi. Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bir bilgi yarışması programına yakışmayan bu tür bir sorunun sorulmuş olması ve verilen yanıttan duyduğumuz memnuniyetsizlik Büyükelçi Ersavcı tarafından Peumans’a telefonla iletilmiştir. Peumans, ön bilgisi dışında gelişen bu durumun amacını aşan sonuçlara yol açmasından üzüntü duyduğunu, sitayişle bahsettiği ve hiçbir şekilde rencide etmek istemediğini vurguladığı Türk toplumuna bir açıklamada bulunacağını, anılan televizyon kanalı nezdinde de gerekli girişimi yapacağını ifade etmiştir” denildi.