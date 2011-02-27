-PEUGEOT 508 15 MART'TA TÜRKİYE'DE ALICANTE (A.A) - 27.02.2011 - Fransız otomobil markalarından Peugeot'nun orta üst segmentindeki (D sınıfı) imajının yeni ifadesi olan 508, Avrupa'da satışa sunulmasından yaklaşık bir ay sonra, 15 Mart'tan itibaren Türkiye'de pazara sunulacak. İspanya'nın Alicante kentinde 508 modelinin uluslararası basın test sürüşlerini yaklaşık bir buçuk aydır sürdürmekte olan Peugeot'nun sıradaki konukları Türkiye'nin yanı sıra Cezayir ve Çin'den gelen basın mensupları oldu. Ünlü Fransız otomobil şirketi Peugeot, yeni modeli 508'i, tüm dünyadan yaklaşık bin basın mensubuna, hem 240 kilometrelik şehirlerarası parkurda hem de şehir içinde test sürüşleri yaptırarak tanıttı. Halen Türkiye'de ön sipariş toplayan Peugeot'nun rakipleriyle D sınıfında yarışa soktuğu 508 modeli, sedan ve SW tiplerinden oluşuyor. Peugeot 508 Sedan, Access, Active, Allure ve GT olmak üzere 4 farklı ekipman düzeyi ve 4'ü dizel (1.6 HDİ 112 hp, 1.6 e-HDİ 112 HP Auto6R, 2.0 Hdi 163 hp otomatik, 2.2 Hdi 204 hp otomatik), 3'ü benzinli (1.6 VTİ 120 hp Auto6R, 1.6 THP 156 hp, 1.6 THP 156 hp otomatik) 7 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarına sunulacak. 508 SW ise 2 ekipman düzeyi (Active, Allure) ve 2'si dizel (1.6 e-HDi 112 hp Auto6R, 2.0 Hdi 163 hp otomatik) ve 1 benzinli (1.6 THP 156 hp otomatik) olmak üzere 3 farklı motor seçeneği ile satılacak. Versiyona göre opsiyon ya da standart olarak sunulan Türkiye haritalı navigasyon, renkli head-up display ekran, dört bölgeli otomatik klima, akıllı ışık sistemli xenon farlar, sürüşe duyarlı yönlendirmeli farlar, akıllı anahtar, elektrikli par freni, sürücü için elektrikli bel masajı, yol bilgisayarı gibi seçeneklerin bulunduğu 508 modelinde Peugeot, ayrıca, e-HDİ teknoloji ile yeni nesil stop&start sistemini de ilk kez bu modelde kullanıyor. Peugeot 508'in fiyatları ise sedan için 53 bin TL'den, SW için ise 58 bin TL'den başlayacak. SW tipinin gövde fiyatı, aynı ekipman düzeyi ve motor seçeneğine sahip olan sedan versiyonu ile aynı seviyede olacak.