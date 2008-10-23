Petzner: Haider hayatımın erkeğiydi

Bu iddiaya göre kaza günü (10 Ekim) Haider ile Petzner kavga etti. Haider de bir gay bara gidip bir başka adamla bir şişe votka içip aracıyla yola çıktı. 142 km hızla giderken aracıyla takla atan Haider’in kanında 1.8 promil alkol tespit edildi.Türk ve yabancı karşıtı politikalarıyla tanınan Avusturya’nın Birliği için İttifak Partisi (BZÖe) Başkanı ve Kaernten eyaleti valisi Jörg Haider’in ölümündeki esrar perdesi aralanıyor. 58 yaşındaki aşırı sağcı liderin, 10 Ekim’de annesinin 90. yaşgünü kutlamasına giderken alkollü olarak aşırı hızla kullandığı aracıyla yaptığı kazadan saatler önce, bir Türk restoranında döner yediği biliniyordu. Daha sonra da Haider’in, kazadan dakikalar önce bir gay bara gitti ortaya çıkmıştı.Tabloid "Österreich" başta olmak üzere birçok Avusturya gazetesi, Haider’i ölüme götüren gecenin detaylarını araştırdı. Buna göre Haider, Türk restoranını terk ettikten sonra, "Le Cabaret" adlı bir gece kulübüne 22.30’da gitti. Burada sarışın bir kadınla görüntülenen Haider, 45 dakika boyunca ortadan kayboldu. Haider, 23.15’te, Klagenfurt’ta bulunan "Stadtkraemer" adlı bir gay kulübüne gitti ve burada genç bir erkekle birlikte içti. Tek başına bir şişe votkayı bitiren aşırı sağcı lider, 01.05’te barı terketti. Yürümekte bile zorlanan Haider, annesinin evine giderken, itirazlara rağmen hükümetin tahsis ettiği makam aracını bizzat sürdü. Haider, 13 dakika sonra takla atan aracında can verdi.Gay barda bulunan 18 yaşındaki Daniel N. adlı müşteri, Haider ile birlikte gördüğü genç adamı tanımadığını söyledi. Daniel N., "Haider votka ve averna içiyordu. Bana da bir kadeh ısmarladı. Ayrılırken yanındaki gencin telefonunu aldı, vedalaştılar" dedi.Avusturya ve Alman basını, Haider’in eşcinsel olduğunu yıllardır yazsa da, aşırı sağcı lider herhangi bir "itirafta" bulunmamıştı. İddiaları ret de etmeyen ırkçı lidere mitinglerde eşlik eden gruba "Haider’in erkek partisi" lakabı takılmıştı.Haider’in ardından, son seçimlerde yüzde 11 oy alan partisinin başkanlığını üstlenen Stefan Petzner, hüngür hüngür ağladığı cenazede iddiaları dolaylı olarak doğrulayan bir açıklama yaptı. 27 yaşındaki Petzner, "Beş yıldır süren, arkadaşlığın çok ötesine geçen bir ilişkimiz vardı. Ben ve Jörg, özel bir şeylerle birbirimize bağlıydık. O benim hayatımın adamıydı" dedi. Petzner, Haider’in 52 yaşındaki eşi Claudia’nın da bu ilişkiye itiraz etmediğini söyledi.Yeni lider Petzner’in bu duygusal açıklamasına kızan parti yönetimi, "aşırı sağcı grubun imajının daha fazla zedelenmesine engel olmak amacıyla" röportajları yasakladı. Petzner’in görevden alınabileceği de öne sürüldü.Petzner’in kız kardeşi Christiane (30) ise, yerel bir gazeteye verdiği röportajda, eşcinsel ilişki iddiasını doğruladı. Christiane Petzner, "Bazen Claudia Haider kardeşim Stefan’ı kıskanırdı. Stefan ve Jörg beraber çok fazla zaman geçiriyordu. Günün dörtte üçünde ve hafta sonları birliktelerdi" diye konuştu.Scoop.at sitesinin, Almanca bir blogdan aktardığı bir başka iddiaya göre, Haider ile Petzner, kaza gecesi Le Cabaret adlı kulüpte otururken şiddetli bir kavga ettiler. Mekanı öfkeyle terkeden Haider, gay barda efkar dağıtmaya karar verdi.