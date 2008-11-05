Petrov 4 ay yok



İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin kanat oyuncusu Martin Petrov'un dizinden ameliyat olacağı ve sahalardan 4 ay uzak kalacağı bildirildi.



Manchester City’nin kanat oyuncularından Martin Petrov, takımından 4 ay uzak kalacak.



Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, Petrov'un, formasını giydiği Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın, 19. Dünya Kupası elemelerinde geçen ay Gürcistan ile 0-0 berabere kaldığı maçta dizinden sakatlandığı, bu nedenle de İspanya'da ameliyat olacağı ifade edildi.



Petrov'un, bu ameliyat nedeniyle 4 ay forma giyemeyeceği kaydedildi.

