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Spor

Petrov 4 ay yok

Manchester City'nin kanat oyuncusu Martin Petrov'un dizinden ameliyat olacağı ve sahalardan 4 ay uzak kalacağı bildirildi.

05 Kasım 2008 02:00


İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin kanat oyuncusu Martin Petrov'un dizinden ameliyat olacağı ve sahalardan 4 ay uzak kalacağı bildirildi.

Manchester City’nin kanat oyuncularından Martin Petrov, takımından 4 ay uzak kalacak.

Manchester City Kulübü'nden yapılan açıklamada, Petrov'un, formasını giydiği Bulgaristan Milli Futbol Takımı'nın, 19. Dünya Kupası elemelerinde geçen ay Gürcistan ile 0-0 berabere kaldığı maçta dizinden sakatlandığı, bu nedenle de İspanya'da ameliyat olacağı ifade edildi.

Petrov'un, bu ameliyat nedeniyle 4 ay forma giyemeyeceği kaydedildi.

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