-PETROLÜN VARİLİ 100 DOLARI AŞTI PARİS (A.A) - 24.02.2011 - Uluslararası piyasalarda ham petrolün varil fiyatı yükseldi. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 90 dakikada 7 dolar artarak 119,79 dolardan işlem gördükten sonra 117,01 dolar seviyesine çekildi. Böylece, Brent tipi petrolün varil fiyatı son 30 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Brent tipi petrolün fiyatı son 4 günde neredeyse yüzde 14, yılbaşından bu yana ise yüzde 23'den fazla artış gösterdi. Batı Teksas tipi petrolün Nisan ayı teslimi fiyatı ise 103,41 dolara kadar çıkarak 2009 yılı Eylül ayından bu yanaki en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrol ile Batı Teksas tipi petrol arasındaki fark ise 15,66 dolara çıktı. Petrol fiyatlarının artmasında, Libya'daki karışıklıkların petrol arzını engellemesi ve yatırımcıların, bölgedeki istikrarsızlığın petrol zengini Ortadoğu ülkelerine sıçrayabileceğinden endişelenmesi etkili oldu. Dünyanın en büyük 12. petrol ihracatçısı Libya'nın en büyük petrol üreticisi İtalyan Eni, günlük 244 bin varil olan petrol ve gaz üretimini yavaşlatırken, Alman kimya şirketi BASF'ye bağlı petrol ve doğalgaz arama şirketi Wintershall Libya'da günlük 100 bin varil petrol üretimini durdurduğunu açıkladı. Bu şirketten başka İspanyol petrol şirketi Repsol, Avusturyalı petrol şirketi OMV de üretimlerini durdurma kararı aldı.