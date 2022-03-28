Petrolün varil fiyatı 113 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 113,14 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,6 azalışla 113,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,37 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, artan Covid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.