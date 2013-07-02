Petrolün ömrü 4 yıl uzadı

Dünya ispatlanmış petrol rezervi, geçen yıl yüzde 7,7 artışla 1,520 milyar varilden 1,637 milyar varile yükselirken, dünya petrol rezerv ömrü 48,8 yıla çıktı.



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, 2011 yılında 88,9 milyon varil/gün olan petrol tüketimi, 2012 yılında 0,9 milyon varil/gün arttı ve 89,8 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.

2012 yılında Çin, Brezilya, Kore ve Kanada’da güçlü bir talep artışı yaşandı. Kasırganın vurduğu ABD’nin yanısıra Suudi Arabistan’da ise talep artışı azaldı.

Dünya ispatlanmış petrol rezervi, geçen yıl yüzde 7,7 artışla 1,520 milyar varilden 1,637 milyar varile yükseldi. Bu durum büyük oranda İran ve Venezuela'nın rezerv artışlarından kaynaklandı.

Dünya petrol üretiminin aynı oranda artmamasının da etkisiyle 2011 yılında 44,8 yıl olan dünya petrol rezerv ömrü 2012 yılında 48,8 yıla yükseldi.

2011 yılında 88,7 milyon varil/gün olan dünya petrol üretimi geçen yıl yüzde 2,5 artarak 90,9 milyon varil/gün olarak gerçekleşti. Petrol üretiminde yaşanan 2,2 milyon varil/günlük artış, talep artışını karşıladığı için arz/talep dengesinde sorun yaşanmadı.

Dünya rafinaj miktarı, kasım ayında Avrupa’daki ani talep azalışı ve beklenenden uzun süren bakım çalışmaları nedeniyle 2012 yılında beklentilerin ve bir önceki yılın 950 bin varil/gün altında gerçekleşti. Bölgesel rafinaj artışları özellikle Asya’da Hindistan, Çin ve Rusya’dan kaynaklandı.

İşlenmiş petrol ürünleri ticaretinin daha fazla kar getirmesi ve Avrupa’daki piyasaların karbondioksit emisyonuna yönelik uygulamaları, Avrupa’ya komşu bölgeleri işlenmiş petrol ürünleri ihraç etmek üzere büyük, yüksek kapasiteli rafineri yatırımlarına sevk etti ve Avrupa’nın düşük kapasiteli, verimsiz rafinerilerinin rekabet gücünü zayıflattı.

Petrol fiyatları

Brent petrol fiyatı, 2012 yılında ortalama 111,67 dolar/varil oldu ve 2011 ortalamasına karşılık gelen 111,26 dolar/varile oldukça yakın gerçekleşti. Böylece dünya kıyas petrol fiyatı 2 yıl üst üste 100 dolar/varil üzerinde seyretti.

Ortalama ham petrol fiyatı, 2012 yılında 2011'e göre (94,88 dolar/varil) hafif bir düşüşle 94,05 dolar/varil olarak gerçekleşti. Güney Sudan, Yemen, Suriye ve Kuzey Denizi civarında yaşananpetrol arzı kesintileri 2012 yılı petrol fiyat dalgalanmalarının başlıca nedenleri oldu.