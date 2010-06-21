Petrolün maliyeti 2 milyar dolara ulaştı

T24- Meksika körfezindeki petrol platformunu işleten İngiliz petrol şirketi BP, platformun çökmesinden sonra sızan petrolün şirkete maliyetinin 2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.



BP'den yapılan açıklamada, henüz sızıntının sona ermediği belirtilerek, zararın artacağı kaydedildi. BP, bugüne kadar 32 bin şikayetçiye 105 milyon dolar ödendiğini de bildirdi. BP geçen hafta da ABD'nin güney kıyılarındaki felaketzedelerin zararlarını tazmin etmek için 20 milyar dolar para vermeyi kabul etmişti.



BP'nin işlettiği "Deepwater Horizon" adlı platformda, 20 Nisanda 11 kişinin ölümüne yol açan bir patlama meydana gelmiş, iki gün sonra da bu platforma bağlı, denizin 1500 metre altındaki kuyudan suya günde en az 60 bin varil ham petrol karışmaya başlamıştı. Şirket denediği çeşitli yöntemlere karşın felaketi tamamen önleyemedi. Ay sonuna kadar şirket, Körfez'e karışan petrolün yüzde 90'ını önlemeyi amaçlıyor.