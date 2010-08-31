Petrolün fiyatı eldeki stoklarla 10 dolar olmalı

T24 - ABD'nin elindeki rekor seviyedeki petrol stoklarına işaret eden analistler, petrol piyasalarda işlem gören bir yatırım aracı olmasaydı, varil fiyatının 10 dolar civarında seyredeceğini belirtti.





Enerji sektöründeki yatırımlar için danışmanlık hizmeti veren ABD merkezli Cameron Hanover şirketinin başkanı Peter Beutel, "Şuna samimiyetimle inanıyorum ki; eğer hiçbir yatırımcı petrolü yatırım aracı olarak kullanmasaydı varil fiyatı şimdi 10, 15 ya da 18 dolar olabilirdi. Ancak hiçbir şekilde şu anda bulunduğu seviyelerde olmazdı" dedi.



Beutel, ABD'nin elinde bulunan petrol stoklarının şu anda son 27 en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi. Analist, eldeki kayıtların ilk tutulmaya başladığı dönem nedeniyle 27 senelik bir süre tanımlaması yaptığını ve muhtemelen bu miktarın son 50 ile 100 yılın en yüksek seviyesi olduğuna işaret etti.





20 DOLAR DÖNEMİNDEN FAZLA



Beutel, ABD'nin elinde bulunan stokların petrolün fiyatının 20 doların altında olduğu dönemden bile daha fazla olduğunu da belirtti.



Beutel, "Elimizde iki yıl öncesinden daha fazla miktarda, toplam 50 milyon varil petrol stoku bulunuyor. Bununla birlikte 176 milyon varil de damıtılmış yakıta sahibiz. Benim mesleğe ilk başladığım 1980 yılında, kışa girerken ABD’nin elinde 140 milyon varil damıtılmış yakıt bulunmasını oldukça iyi bir seviye olarak görüyorduk" dedi.





Beutel, petrolün varil fiyatının şu anda 74 dolar seviyesini üzerinde olmasının diğer bir nedeninin de ekonomik toparlanmaya yönelik beklentiler olduğunu söyledi.



ABD Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin hafta sonunda kırılgan ekonominin ek tedbirlerledestekleneceğine yönelik işaretler vermesi de bu emtianın fiyatının artmasında etkili oldu.



Beutel'in bu düşüncelerine rağmen petrolün fiyatını daha aşağıda olması ya da düşmesi gerektiği fikrini savunmayan analistler de bulunuyor. Avustralya merkezli aracı kurum Commodity Broking Services'in direktörü Jonathan Barratt ise CNBC'ye yaptığı açıklamada, petrolün varil fiyatının 82 ile 85 dolar seviyesine çıkacağını öngörüyor.





