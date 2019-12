-PETROLÜN FİYATI 106 DOLARI AŞTI NEW YORK (A.A) - 24.03.2011 - Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 106 doları aştı. ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi 52 sent artışla 106,27 dolara çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi dün 78 sent yükselişle 105,75 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı mayıs ayı teslimi ise 3 sent düşüşle 115,44 dolar oldu. ABD ham petrolünün fiyatının artmasında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki ülkelerde devam eden olayların yanı sıra ABD'de geçen hafta işsizlik maaşı başvurularının düşmesi etkili oldu. Petrol fiyatları, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki olaylar nedeniyle 14 Şubattan bu yana yüzde 24 değer kazandı.