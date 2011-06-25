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Dünya

PETROLÜN FİYAT DÜŞTÜ HIZ SINIRI YÜKSELDİ MADRİD (A.A)

25 Haziran 2011 14:59

-PETROLÜN FİYAT DÜŞTÜ HIZ SINIRI YÜKSELDİ MADRİD (A.A) - 25.06.2011 - İspanyol hükümeti, geçtiğimiz mart ayında tasarrufa gitmek için saatte 110 km'ye indirdiği otoyollardaki hız sınırını petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı tekrar saatte 120 km'ye yükseltti. Hükümet sözcüsü, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alfredo Perez Rubalcaba, 1 Temmuz'dan itibaren otoyollarda hız sınırının saatte 120 km olacağını açıkladı. Rubalcaba, petrol fiyatlarının artmasından dolayı geçtiğimiz mart ayında otoyollarda hız sınırının 110 km'ye düşürülmesi uygulamasıyla şimdiye kadar 450 milyon avroluk tasarruf yapıldığını söyledi. Hükümet sözcüsü, "Petrol fiyatlarının düşmeye devam edeceğini düşünerek, tekrar saatte 120 km'ye dönülmesinin doğru olacağını düşündük. Geçtiğimiz 4 ayda benzinde yüzde 15, mazotta yüzde 11 oranında tasarruf yapıldı. Ayrıca hız sınırının aşılmasından kaynaklanan para cezaları da yüzde 47 azaldı, sürücüler daha dikkatli oldu" dedi.  Hız sınırının tekrar saatte 120 km'ye çıkarılması genelde olumlu karşılansa da, çevreci örgütler ve trafik kurbanları derneği tarafından eleştirildi. Ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) de hükümetin enerji tasarrufu hedefine ulaşamadığını öne sürdü. 

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