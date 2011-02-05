Petrolün en güçlü 50'sindeki Türk kadın

T24 - Petrol ve mamulleri sektörünün önde gelen dergilerden Petrochemicals, sektörde temelleri 1940’lı yıllarda dayanan Bayegan’ın Yönetim Kurulu Üyesi Rüya Bayegan’ı, Ortadoğu’da alanında en güçlü 50 oyuncusundan biri seçti.

Rüya Bayegan, Suudi Aramco CEO’su Halid El Falih’in birinci olduğu listedeki iki kadından biri olurken, Türkiye’den listeye giren tek kişi olarak dikkat çekti. Bayegan, listenin 50’nci sırasında yer aldı.



Güvenilir iş ortağı

Petrol-petrokimya sektöründeki dünya şirketlerinin Türkiye temsilciliğini yapan ve 21 ülkede bulunan Bayegan, sektöründeki 70’nci yılını kutlarken, bir çok petrol otoritesini geride bırakarak listeye yönetim kurulu üyesini sokmayı başardı. Rüya Bayegan’ın bu başarısında, yıl boyunca katıldığı seminerlerde yaptığı konuşmalarla söz sahibi olması etkili oldu. Petrochemicals dergisi, Bayegan’ı listeye alma gerekçesini şöyle açıkladı: “Bayegan, Türkiye’de gücünü kanıtladıktan sonra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi piyasasına odaklanıyor. Ürün pazarlama gücü, sektördeki deneyimi ve sektör devleri ile güvenilir bir iş ortağı olması, Bayegan’ın en güçlü 50 oyuncu arasında yer almasında önemli rol oynuyor.”



Devlerle çalışıyor

Türkiye piyasasına odaklandıklarını belirten Rüya Bayegan, uluslararası piyasada şirket satışlarının yüzde 27’sinin Asya, yüzde 23’ünün Ortadoğu, yüzde 19’unun Avrupa ve Afrika pazarlarından oluştuğunu söyledi. Şu anda toplam 21 ülkede ofisleri bulunduğunu kaydeden Bayegan, “Bu sayıyı daha fazla artırmayı düşünmüyoruz. Bundan sonraki amacımız bu ofisleri büyütmek. Exxon, Gazprom, Dupont, Lukoil, Evonik, Soccar gibi uluslararası şirketlerle çalışıyoruz. Hangi ülkeyi seçerseniz seçin, oradaki petrol devleriyle çalışıyoruz” diye konuştu.

Çok fazla ortaklık teklifi aldıklarını belirten Bayegan, şunları söyledi: “Biz istemiyoruz. Soyadımızı satmak niyetimiz hiç olmadı ve buna hep karşı çıktık. Karşı çıkarken, dördüncü nesil çocuklarımız için bunun altyapısını hazırlıyoruz. Baykim, Bayplas gibi alt firmalarımızı kurduk, Dubai’deki firmamızı kurduk. Çocuklarımız, illa ki belli bir sektörden partner isterlerse veya çıkmak isterlerse hazır olacak.”



"Türkiye merkez olsun istiyorum"

PETROKİMYA sektörünün Ortadoğu’da çok geliştiğini ifade eden Rüya Bayegan, şöyle konuştu: “Benim en çok istediğim şey, Türkiye’nin bir merkez olabilmesi, onların arasında Rotterdam’a oynayabilmesi. Bunu yapmamak için hiçbir nedenimiz yok. Lojistiğimiz var, beşeri ilişkilerimiz var” diye konuştu.



İktidardaki aileler yer almadı

PETROCHEMICALS dergisi kapak yaptığı “En güçlü 50 oyuncu”ya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Liste; sektör öncüleri, milyon dolarlık ham petrol sektörü imparatorluklarının başkanları ve bölgenin önemli yöneticileri dahil bölge piyasasının çok çeşitli alanlarından gelen bireylere odaklanıyor. Bir araya getirildiklerinde bu insanlar, Ortadoğu ham petrol sektörünün devamlı olarak başarılı bir şekilde büyümesinde, kilit görevlerin bir karmasını temsil ediyorlar. Listeye iktidardaki aile fertlerini dahil edilmese de, dergi bu bireylerin bölgedeki sanayinin gelişiminde oynadıkları önemli rolün farkında. Sektörün geleceğini şekillendireceğine inandığımız 50 kişiyi seçtik.”





