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Dünya

PETROLÜ BAKTERİLER TEMİZLEDİ WASHINGTON (A.A)

07 Ocak 2011 00:44

-PETROLÜ BAKTERİLER TEMİZLEDİ WASHINGTON (A.A) - 06.01.2011 - Bakterilerin, petrol şirketi BP'ye ait bir kuyudan akan petrolün kirlettiği Meksika Körfezi'ndeki metanın hemen hemen tamamını ortadan kaldırdığı bildirildi. California-Santa Barbara Üniversitesi'nden araştırmacı David Valentine, kuyudan yaklaşık 200 bin ton metan yayıldığını ve bunun neredeyse tamamının suyun dibine çöktüğünü söyledi. Valentine, metan gazının tekrar denizin dibinden yükselerek atmosfere karışmadan önce bakteriler tarafından tüketildiğini bildirdi. Bu sürecin kuyunun güneybatısındaki bölgelerde 1 milyon ton çözünmüş oksijen kaybına sebep olduğu ancak bunun sudaki hayatı olumsuz etkileyecek seviyede bulunmadığı belirtildi. Metanın akıbeti iklim bilimciler için çok önemli, çünkü metan atmosferde ısıyı tutmakta karbondioksitten 20 kat daha fazla etkili.    Valentine, ''Bu kadar büyük miktarda metan atmosfere yayılsaydı, bunun iklimin ısınması üzerinde olumsuz etkisi olurdu'' ifadesini kullandı.  Petrol kuyusundaki patlama, nisan ayında gerçekleşmiş, denize petrol akışı aylarca durdurulamamıştı. 

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