"Petrole zam enflasyonu yeniden artırır"

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren benzin ve motorine yapılacak olan 11 kuruşluk zam ile ilgili açıklama yaptı. Petrole yapılan zammın piyasada enflasyonu enflasyonu arttıracağını belirten Palandöken, "Petrol fiyatlarına zam yaparken acele edilmemeli, çok iyi düşünülmeli. Özellikle enflasyonun yükseldiği bu dönemde, akaryakıta yapılan zamlar, enflasyonu da körüklüyor" dedi

Petrole yapılan zammın piyasada A'dan Z'ye her ürünü etkileyeceğini belirterek benzin ve motorine sürekli zam yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

"Petrole yapılan zamlar lokomotif olarak ürünlere yansıyor"

Petrole yapılan zamların piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen Palandöken, “Artık sürekli olarak petrole yapılan zamları konuşur olduk. Oysa petrole yapılan zam lokomotif olarak tüm ürünlere yansıyor. Çiftçinin mahsulünden tutun esnafın rafına koyduğu ürünlere kadar her şeyin fiyatı artıyor. Petrol fiyatlarına zam yaparken acele edilmemeli, çok iyi düşünülmeli. Özellikle enflasyonun yükseldiği bu dönemde, akaryakıta yapılan zamlar, enflasyonu da körüklüyor” dedi.