-PETROLE ''İSYAN'' ZAMMI SİNGAPUR (A.A) - 01.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin isyancıları püskürtmesi, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti. Dün 2,45 dolar artarak 106,72 dolardan günü tamamlayan ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi bugünkü işlemlerde 53 sentlik artışla 107,25 dolara çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı mayıs ayı teslimi bugünkü işlemlerde 107,65 dolara kadar çıkarak, Eylül 2008'den bu yana en yüksek seviyesini de gördü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı mayıs ayı teslimi de 39 sent değer kazanarak 117,75 dolar oldu. Petrol fiyatlarının artışında yatırımcıların Libya'daki iç savaşın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi bu ülkenin ham petrolünün piyasalara verilmesinin beklenenden uzun süreceği beklentisi etkili oldu. Fiyatlardaki artışı Çin'den gelen güçlü imalat verisi de destekledi. Libya'da dün Kaddafi'ye bağlı güçler, önemli petrol kenti Brega'yı ele geçirmişti. Bu ülkede ayaklanmaların başladığı şubat ayından bu yana 1,6 milyon varil olan günlük petrol üretiminin büyük bölümü yapılamıyor.