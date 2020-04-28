Petrolde sular durulmuyor: Düşüş yine başladı

Geçtiğimiz hafta Mayıs vadeli fiyatı eksiye düşen petrolde sular durulmuyor. Batı Teksas petrolünün vadeli fiyatı Salı günü yüzde 12 düşüşle 10.65 dolara gerilerken Türkiye’nin ithal ettiği Brent petrolün fiyatı ise yüzde 4.3 düşerek 18.85 dolara indi.

Petrol fiyatının gerilemesinde Koronavirüs sonrasında ekonomik canlanmanın beklenen hızda olmayacağı endişesi ve depolama maliyetinin yüksek seyretmesi etkili oluyor. Petrol üreticisi ülkeler örgütü OPEC ile Rusya’nın fiyatları desteklemek için günde 10 milyon varil üretim kesintisine gitmesi, Koronavirüs’e bağlı günlük talep azalışı bunun 3 katı olduğu için etkili olamıyor...