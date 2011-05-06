Petrol yüzde 10 değer kaybetti

T24 - ABD'den olumsuz gelen işşizlik başvuruları verisinin büyümeyi tehdit etmesi, emtia piyasalarını sallarken, uzun zamandır yüksek seyreden petrolde de yaklaşık yüzde 10'luk kaybı beraberinde getirdi.

ABD tipi ham petrolün varil fiyatı New York'taki işlemlerde 100 doların altına gelerek, son iki yıldaki en sert düşüşünü yaşadı. ABD ham petrolü şu anda 99 doların üzerinde işlem görüyor.

Brent tipi petrol de benzer şekilde bir geri çekilmeyle yaklaşık 11 dolar gevşeyerek 111 dolara geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı işsizlik başvurularının geçen hafta 43 bin kişi artarak 474 bine çıktığını açıklamasıyla, Ağustos'tan beri işsizlik rakamlarında yaşanan en büyük artış kaydedilmişti. Verinin düşük gelmesiyle petrol talebinin düşeceği beklentisi yükseldi.



Dolardaki yükseliş etkili oldu

Petrol ve diğer emtia ürünlerindeki düşüşte, dün Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen (ECB) faiz artışı için Haziran sonrasının bekleneceği yönündeki açıklamalardan sonra yükselen dolar da etkili oldu.

Hareketlenmeyle dün 1.49'a yaklaşan euro/dolar paritesi de sert şekilde geri çekilerek, 1.45'e kadar geldi. Dolar içeride de 1.54'lü seviyerlerde bulunurken, euro/TL ise 2.25'te bulunuyor.

Kötü veriler sonrasında ABD borsalarında da düşüşler yaşandı. Dow Jones'ta yüzde 1'i aşan kayıplar görülürken, S&P 500 Endeksi de yaklaşık yüzde 0.5 geriledi.

Güvenli liman altın da düşüşlerden etkilendi. Bir ara 1,470 dolara kadar çekilen altın onsu daha sonra hafif toparlanarak, 1,485 dolara çıktı.



Gümüş tepetaklak



Öte yandan gümüşte de dün sert geri çekilme yaşandı. Spot gümüşün onsu, bugün ise hafif toparlanarak 35 doların üzerine çıktı. Yüzde 2.5'i bulan bu çıkışa rağmen 28 Nisan’da gördüğü 49.5 dolarlık zirve seviyesinden yaklaşık yüzde 25 aşağıda bulunuyor.



