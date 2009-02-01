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Dünya

Petrol yağması facia getirdi

Kenya'da petrol taşıyan bir kamyon kaza yapınca yoksul halk kovalarla petrol kapmaya koştu ama sonuç facia oldu

01 Şubat 2009 02:00

Kenya'da petrol taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu petrol yola döküldü. Büyük bir yoksulluk içindeki insanlar, ellerinde kova ve bidonlarla petrolü toplamak için olay yerine koştu.

İşte tam o sırada facia yaşandı. Alev alan petrolün içinde kalan kalabalık kaçamadı. 111 kişi kömür oldu, 200'den fazla insan yaralandı.



Ağır yanıkları olan yaralıların çoğunun tedavisi ise, çevredeki hastanelerde yanık ünitesi bulunmadığından yapılamıyor. 

Yangında 'kilitli kapı' faciası: 25 ölü

Molo kenti yakınlarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan cesetler ise tanınamayacak durumda.

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