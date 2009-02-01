Petrol yağması facia getirdi

Kenya'da petrol taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu petrol yola döküldü. Büyük bir yoksulluk içindeki insanlar, ellerinde kova ve bidonlarla petrolü toplamak için olay yerine koştu.
İşte tam o sırada facia yaşandı. Alev alan petrolün içinde kalan kalabalık kaçamadı. 111 kişi kömür oldu, 200'den fazla insan yaralandı.
Ağır yanıkları olan yaralıların çoğunun tedavisi ise, çevredeki hastanelerde yanık ünitesi bulunmadığından yapılamıyor. Yangında 'kilitli kapı' faciası: 25 ölü
Molo kenti yakınlarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan cesetler ise tanınamayacak durumda.