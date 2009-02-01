Petrol yağması facia getirdi

İşte tam o sırada facia yaşandı. Alev alan petrolün içinde kalan kalabalık kaçamadı. 111 kişi kömür oldu, 200'den fazla insan yaralandı.Ağır yanıkları olan yaralıların çoğunun tedavisi ise, çevredeki hastanelerde yanık ünitesi bulunmadığından yapılamıyor.Molo kenti yakınlarında meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerinde bulunan cesetler ise tanınamayacak durumda.