T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Petrol ve LPG piyasasında şirketlere 8,5 milyon lira ceza kesildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu petrol piyasasında faaliyet gösteren 6 firmanın madeni yağ lisansı iptal edildi

26 Ocak 2014 15:45

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, petrol ve LPG piyasasında mevzuata aykırı hareket eden firmalara yaklaşık 8,5 milyon lira idari para cezası verdi. 

Resmi Gazete 'de yayımlanan Kurul kararlarına göre, petrol ve LPG piyasasındaki bazı firmaların mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlendi. İki piyasada verilen idari para cezası tutarı 8 milyon 459 bin 512 lirayı buldu. En yüksek idari para cezası 1 milyon 20 bin lira ile Eniz Günay'ın bayilik lisansı kapsamındaki istasyonuna yönelik olarak verildi. Ayrıca 7 firmadan yazılı savunma istenmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, petrol piyasasında faaliyet gösteren 6 firmanın madeni yağ lisansı iptal edildi.
Elektrik piyasasında faaliyet gösteren bir firmaya da mevzuata uygun davranması konusunda ihtarda bulunulmasına karar verildi.

Kurul idari para cezası kararlarına 60 gün içinde dava açılabiliyor. Söz konusu cezayı 30 gün içerisinde ödeyenler ise yüzde 25'lik indirimden yararlanabiliyor.

 

ETİKETLER

petrolenerji bakanlığıdüzenleme6 şirketmadeni yağ lisansıiptal ettipara cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24