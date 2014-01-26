Petrol ve LPG piyasasında şirketlere 8,5 milyon lira ceza kesildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, petrol ve LPG piyasasında mevzuata aykırı hareket eden firmalara yaklaşık 8,5 milyon lira idari para cezası verdi.

Resmi Gazete 'de yayımlanan Kurul kararlarına göre, petrol ve LPG piyasasındaki bazı firmaların mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlendi. İki piyasada verilen idari para cezası tutarı 8 milyon 459 bin 512 lirayı buldu. En yüksek idari para cezası 1 milyon 20 bin lira ile Eniz Günay'ın bayilik lisansı kapsamındaki istasyonuna yönelik olarak verildi. Ayrıca 7 firmadan yazılı savunma istenmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, petrol piyasasında faaliyet gösteren 6 firmanın madeni yağ lisansı iptal edildi.

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren bir firmaya da mevzuata uygun davranması konusunda ihtarda bulunulmasına karar verildi.

Kurul idari para cezası kararlarına 60 gün içinde dava açılabiliyor. Söz konusu cezayı 30 gün içerisinde ödeyenler ise yüzde 25'lik indirimden yararlanabiliyor.