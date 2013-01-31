Petrol ve doğal gaz arama gemisi geldi

Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama girişimleriyle gündeme gelmiş, TPAO harekete geçmişti. Satın alınan sismik arama gemisi Çanakkale Boğazı'nı geçti.



Türkiye, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını artık yeni sismik gemisiyle yürütecek.

Sismik aramalarda uluslararası alanda başarısını kanıtlayan ve 130 milyon dolara satın alınan araştırma gemisi 'Polarcus Samur' Çanakkale Boğazı'nı geçti.

Bugün İstanbul'da olması beklenen gemi, kırmızı beyaza boyanacak ve 'Barbaros Hayrettin Paşa' ismini alacak.

"2 ve 3 boyutlu sismik aramalarla alakalı uluslararası arenada başarısını kanıtlamış bir sismik gemi satın aldık. 130 milyon dolar civarında bir ödeme yaptık"

Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama girişimlerine tekrar başladığı dönemde gündeme gelen sismik gemi konusuyle ilgili bu açıklama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan gelmişti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hareke geçmiş ve Türkiye 1978 yapımı Koca Piri Reis gemisine ek olarak bir sismik gemi almıştı.

O gemi, dün Çanakkale Boğazı'ndan geçti. İsmi şimdilik ‘Polarcus Samur’ olan ve bugün İstanbul'a ulaşması beklenen gemi, kırmızı beyaza boyandıktan sonra ‘Barbaros Hayrettin Paşa’ ismini alacak.

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının yürütüleceği geminin, şubat ayının ikinci yarısından itibaren aktif olacak. 130 milyon dolara satın alınan yaklaşık 84 metre uzunluğunda 2011 yapımı gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabilecek.