-Petrol ürünleri ithalat tebliği yeniden uygulanacak ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, akaryakıt harici petrol ürünlerinin ithalatında, EPDK tarafından ''uygun'' yazısı aranmasına ilişkin tebliğin, yeniden yürürlüğe konulması hususunda mutabakata varıldığını bildirdi. Yazıcı, TOBB'da düzenlenen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısında yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin en çok ihtiyaç duyduğu temel girdilerden birinin enerji olduğunu söyledi. Devletin petrol ve doğalgaz ürünlerinden aldığı özel tüketim vergisinin 34 milyar 500 milyon lira olduğunu, bu tutarın toplam vergi gelirleri içindeki payın yaklaşık yüzde 14'e denk geldiğini anlatan Yazıcı, bunun da devlet gelirleri açısından petrolün önemini açıkça gösterdiğini kaydetti. Yazıcı, 2011 yılında 17,6 milyon ton ham petrol, 8 milyon ton motorin, 593 bin ton fuel-oil, 546 bin ton havacılık yakıtı ve 139 bin ton benzin ithal edildiğini, benzin ihracatının 2,5 milyon ton, fuel-oil ihracatının 2,4 milyon ton, havacılık yakıtı ihracatının ise 2,5 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirtti. Devletin en önemli görevlerinden birisinin; iktisadi hayatın belirli kurallar içerisinde, hak ve yükümlülükler gözetilerek sürdürülmesini sağlamak olduğunu ifade eden Yazıcı, tüketicilerin ve firmaların güven içerisinde ekonomik ihtiyaçlarını karşılaması için haksız rekabetten ve eksik bilgiden uzak bir piyasanın varlığının önemine işaret etti. Bu nedenle akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelenin; ekonomik yanıyla tüm toplumu ilgilendirdiğini vurgulayan Yazıcı, ''Akaryakıt kaçakçılığı vergi kaçırmak suretiyle devlete zarar veriyor, piyasaya sunduğu standart dışı, kalitesiz akaryakıt ile tüketiciyi aldatarak araçlara zarar veriyor, hava kirliliğine neden oluyor'' diye konuştu. Bakan Yazıcı, bugün düzenlenen Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Koordinasyon Toplantısında, tüm kurumların eylem planındaki sorumluluklarını, planda belirtilen şekil ve sürede yerine getirmeleri hususunda azami hassasiyet gösterilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Yazıcı, toplantıda ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu başta olmak üzere mevzuat değişiklerinin bir an önce gerçekleştirilmesi, akaryakıt harici petrol ürünlerinin ithalatında, EPDK tarafından ''uygun'' yazısı aranmasına ilişkin tebliğin, yeniden yürürlüğe konulması konularında da mutabakata varıldığını bildirdi.