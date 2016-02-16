T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusya ve OPEC, petrol üretimini dondurma kararı aldı

Petrol fiyatları 33 dolar seviyesinde seyrediyor

16 Şubat 2016 13:28

Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC) petrol üretimini dondurma kararı aldığı belirtildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali El Naimi de petrol üretiminin 11 Ocak seviyesine sabitleneceğini söyleyerek, kendilerinin bu karara onay verdiklerini belirtti. Rusya Enerji Bakanlığı'ndan ise Katar'daki görüşmenin sonuçlarına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Açıklama, Rusya ve bazı OPEC ülkelerinin dışişleri bakanlarının Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Katar'daki görüşme, petrol fiyatlarının 2014'ten bu yana yüzde 70 oranında düştüğü bir dönemde gerçekleşti. Nitekim Venezuela ve Nijerya gibi OPEC ülkeleri son dönemde düşen petrol fiyatları karşısında önlem alınması yönünde çağrılar yapıyordu. 

ETİKETLER

petrolfiyatdüşüş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24