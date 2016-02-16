Rusya ve OPEC, petrol üretimini dondurma kararı aldı

Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği'nin (OPEC) petrol üretimini dondurma kararı aldığı belirtildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali El Naimi de petrol üretiminin 11 Ocak seviyesine sabitleneceğini söyleyerek, kendilerinin bu karara onay verdiklerini belirtti. Rusya Enerji Bakanlığı'ndan ise Katar'daki görüşmenin sonuçlarına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Açıklama, Rusya ve bazı OPEC ülkelerinin dışişleri bakanlarının Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Katar'daki görüşme, petrol fiyatlarının 2014'ten bu yana yüzde 70 oranında düştüğü bir dönemde gerçekleşti. Nitekim Venezuela ve Nijerya gibi OPEC ülkeleri son dönemde düşen petrol fiyatları karşısında önlem alınması yönünde çağrılar yapıyordu.