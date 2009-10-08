Petrol üretimi 10 yıl sonra düşebilir

İngiliz uzmanlarca hazırlanan yeni bir araştırmaya göre küresel petrol üretimi 2020'de zirve yaparak, bu tarihten sonra düşüşe geçebilir.



BBC'nin haberine göre İngiltere Enerji Araştırma Merkezi (UKERC) adlı kuruluş, üretimdeki düşüş riskinin bu boyuta gelmesinin varolan sahalarda kaynakların hızla tükenmesinden ve yerlerinin doldurulamamasından kaynaklandığını belirtiyor.



Araştırmacılar, alternatif kaynaklar boşluğu dolduracak duruma gelmediğinden bu durumun küresel ekonomi üzerinde ciddi bir etki yaratacağını vurguluyor.



Rapor ekonomi, çevre ve güvenlik alanında olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için alternatif kaynaklara yüklü yatırım gerekeceğinin altını çiziyor.



'Ucuz petrol devri bitti'



İngiliz hükümeti, sanayi temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getiren kuruluş, çalışmasında 'ucuz petrol' devrinin sonuna gelindiği konusunda genel bir görüş birliği bulunduğunu vurguluyor.



Bununla birlikte İngiltere de dahil olmak üzere çoğu hükümetin petrol kaynaklarının tükenmesi konusunda pek kaygı alameti göstermediğine dikkat çekiyor.



Rapora göre dünyanın en büyük 10 sahasının tamamında üretim düşüşte.



Raporu hazırlayan ekibe liderlik eden Steve Sorrell, üretimde düşüşün hemen başlayacağını öngörenlerin rezervleri az öngördüğünü, buna karşılık üretimde zirvenin 2030'a dek gelmeyeceği senaryolarının ise "iyimser hatta olanaksız" olduğunu söyledi.



Raporda da ifade edildiği gibi, petrol kaynaklarının durumu dünya genelinde tartışma yaratıyor.



Petrolün işlenmesi gittikçe zorlaşıyor



Bir safta küresel üretimin zirve noktasına ulaştığını ve dünya ekonomilerinin gelecek yıllarda bundan kaynaklanabilecek bir krize karşı hazırlıksız olduğunu savunanlar var.



Diğer safta yer alan petrol şirketleri ve pek çok enerji uzmanı ise kaynakların tükenmeye yaklaştığı savlarını reddediyor.



Raporun yazarları, kaynakların tüketilme hızını güvenilir şekilde ölçmenin yolunun bulunmadığının altını çiziyor.



Bu verilere ulaşılmasındaki zorluklarda, kaynakları ellerinde tutanların ticari gerekçelerle hassas olan bu bilgiyi açıklamak istememesi de rol oynuyor.



Rapor, yeni bulunan kaynakları çıkarıp işlemenin daha zor olacağını, bunların daha derinde, ya da ayrılması daha zor durumda olduğunu belirtiyor.



Çalışmada, "Sadece üretim düzeyini sabit tutmak için, 2030 itibariyle ham petrol üretim kapasitesinin üçte ikisinden fazlasının yerine yenilerinin konması gerekebilir" deniyor.



Uzmanlara göre en iyimser yaklaşımla bile, "bu hiç kolay olmayacak".