Petrol tesisinde patlama: 3 ölü

T24 - Batman'da TPAO'ya ait tesislerde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü.



Batman'ın Kozluk ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Şelmo Petrol Sahası'ndaki petrol üretim tesisinde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.



Patlamada tesiste çalışan 3 kişi öldüğü bildirilirken, çıkan yangın TPAO, TÜPRAŞ Batman Bölge Müdürlüğü, Batman ve Kozluk belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.



Tesislerde yeni patlama tehlikesine karşı önlem alınırken çok sayıda sağlık ekibi de olay yerine sevk edildi.



Batman Valisi Ahmet Turhan, patlamada 3 kişinin öldüğüne ilişkin bilgiler aldığını ifade ederek, ''Şimdi olay yerine gidiyorum. İlk bilgiye göre patlama gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiş'' dedi.





