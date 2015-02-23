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Petrol tankeri Boğaz'da arıza yaptı

Gemi, kurtarıcı gemiler eşliğinde Yenikapı'ya götürüldü

23 Şubat 2015 00:27

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan "King Edward" adlı petrol tankeri, arıza nedeniyle Bebek açıklarında demir attı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından müdahale edilen gemi, kurtarıcı gemiler eşliğinde Yenikapı'ya götürüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Uzay Kesmen ve Ozan Ural’ın haberine göre, İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz 'e açılarak Rusya 'nın Kavkaz Limanı'na gitmesi planlanan "King Edward" adlı petrol tankeri, Bebek sahili açıklarında arıza yaptı. Denize demir atan tanker, Bebek sahiline çok yakın bir noktada durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından müdahale edilen tanker, daha sonra tekrar hareket ederek kurtarıcı gemiler eşliğinde Yenikapı açıklarına götürüldü.

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