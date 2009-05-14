Petrol talebinde 27 yılın en büyük düşüşü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel ekonomik krizin ekonomileri etkilemesi nedeniyle bu yıl küresel petrol talebinin, 1981 yılından bu yana en keskin düşüşünü yaşayacağını bildirdi.



Merkezi Paris'te bulunan IEA aylık raporunda, küresel petrol talebi tahmininde yeni kesintilere gitti. IEA, bu yıl küresel petrol talebinin yüzde 3 azalarak, günlük 83,2 milyon varil ya da 2008 yılına göre, günlük 2,6 milyon varil daha az olacağı tahmininde bulundu.



Küresel petrol talebi beklentisini 9 aydır indiren IEA, daha önce bu yıl petrol talebinin yüzde 2,8 azalacağı tahmininde bulunmuştu. Petrol talebi, 1982-1983 yılından bu yana ilk kez iki yıl arka arkaya düştü.



Yeni ekonomik verilerin petrol talebinin düzeleceği işaretleri vermediğine dikkat çekilen raporda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OPEC) üye 30 zengin ülkenin bu yıl petrol talebinin yüzde 5,1 azalarak, günlük 45,1 milyon varile düşeceği öngörüsünde bulunuldu.



OECD'ye üye olmayan gelişmekte olan ülkelerin petrol talebinin bu yıl yüzde 0,4 düşerek, günlük 38,1 milyon varil olmasının beklendiği raporda, OECD'ye üye olmayan ülkelerin petrol talebinin 1994 yılından bu yana ilk kez düştüğü ifade edildi.



Öte yandan ABD ham petrolünün haziran ayı teslimi varil fiyatı 88 sent düşerek, 57,16 dolar oldu.



Salı günü 60,08 doları gören petrol fiyatı, Kasım 2008'den bu yana ilk kez 60 doları aşmıştı.



