Petrol tabakası milli parka yaklaştı

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Amerikalı yetkililer, petrol kirliliğinin Breton Milli Parkı'nın parçası olan ve iskan bulunmayan Chandeleur adalarına ulaştığını belirterek, buradaki bazı pelikan ve diğer kuşların petrolle kaplandığını kaydettiler.



Federal Denizcilik Ajansı yetkilileri de bölgede her şeyin petrole bulandığını belirttiler.



Bu arada, ekipler deniz tabanından ham petrolü toplamak için sızıntı yerinin üzerine özel olarak üretilen dev bacayı denize indirmeye başladılar.



İki gün sürmesi beklenen operasyonda 90 tonluk dev kontrol cihazını deniz tabanına indirmek için uzaktan kontrollü denizaltılar da kullanılıyor.



Louisina'nın 80 km açığında havaya uçan petrol platformunun sondaj yerinden aralıksız 18 gündür sızan hampetrolün kirlettiği alan İsrail'in yüzölçümünü aşıyor. (cnntürk)