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Dünya

Petrol tabakası milli parka yaklaştı

Meksika Körfezi'nde geniş bir alana yayılan petrol tabakası, ABD'nin Louisana eyaletindeki Breton Milli Parkı'nın yakınlarına kadar geldi.

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Meksika Körfezi'nde geniş bir alanı kaplayan petrol tabakası ABD'nin Louisiana eyaletinde yabanıl yaşama evsahipliği yapan adalarına ulaştı. 
    

Amerikalı yetkililer, petrol kirliliğinin Breton Milli Parkı'nın parçası olan ve iskan bulunmayan Chandeleur adalarına ulaştığını belirterek, buradaki bazı pelikan ve diğer kuşların petrolle kaplandığını kaydettiler.


Federal Denizcilik Ajansı yetkilileri de bölgede her şeyin petrole bulandığını belirttiler.


Bu arada, ekipler deniz tabanından ham petrolü toplamak için sızıntı yerinin üzerine özel olarak üretilen dev bacayı denize indirmeye başladılar.


İki gün sürmesi beklenen operasyonda 90 tonluk dev kontrol cihazını deniz tabanına indirmek için uzaktan kontrollü denizaltılar da kullanılıyor.


Louisina'nın 80 km açığında havaya uçan petrol platformunun sondaj yerinden aralıksız 18 gündür sızan hampetrolün kirlettiği alan İsrail'in yüzölçümünü aşıyor. (cnntürk)

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