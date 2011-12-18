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Dünya

Petrol sondaj kulesi devrildi: 2 ölü MOSKOVA (A.A)

18 Aralık 2011 10:39

-Petrol sondaj kulesi devrildi: 2 ölü MOSKOVA (A.A) - 18.12.2011 - Rusya'da denizde petrol sondaj kulesinin 67 kişilik mürettebatıyla devrilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü bildirildi. Rus haber ajansları, Rusya'nın Sahalin adası açıklarında, çekilme işlemi sırasında fırtına nedeniyle devrilen Kolskaya kulesinden 14 mürettebatın kurtarıldığını, diğer çalışanların kayıp olduğunu duyurdu. Ajanslar, Rus arama şirketi Arktikmorneftegazrazvedka tarafından işletilen kulenin gece Sahalin'in 200 kilometre açıklarında devrildiğini belirtti.

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