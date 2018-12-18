Petrol, son 1 yılın en düşüğünde

Petrol fiyatları, New York borsalarındaki satış dalgasının, ABD'de petrol arzındaki artış dolayısıyla zaten bozuk olan havayı daha da kötüleştirmesi sonrası bir yılın en düşük seviyesine indi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, vadeli petrol kontratları New York'ta, pazartesi günü Ekim 2017'den bu yana ilk kez 50 doların altında kapandıktan sonra yüzde 4.1 kadar düştü. ABD hükümeti, kaya petrolü üretiminin artmasını bekliyor ve bunun gerçekleşmesi durumunda, zaten yüksek seviyelerde olan stoklar daha da artacak. Avrupa ve Asya piyasalarında işlem gören hisse senetleri, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugünkü konuşmasında dünyanın ikinci en büyük ekonomisini desteklemeye yönelik reform açıklamamasının ardından düştü.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretim kısıntılarının 2019 yılındaki arz fazlasını önleyecek denli derin olamayabileceğine ilişkin artan kaygılardan dolayı ayı piyasasındaki seyrini sürdürüyor. Emektar petrol traderı Andy Hall'ın küresel petrol arzını tahmin etmeyi güçleştirdiğini söylediği ABD kaya petrolü üretimindeki aralıksız artış, aralarında Rusya ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu büyük üreticilerin piyasayı dengeye getirme çabalarını zayıflatıyor.

Ocak vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 2.04 sent düşerek varil başına 47.84 dolar ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra Londra saati ile 09:43'te 48.46 dolara geldi. Kontrat Pazartesi günü yüzde 2.6 düşüşle 49.88 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 90 üzerindeydi.



Şubat vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 1.73 dolar ya da yüzde 2.9 düşerek varil başına 57.88 dolara indi. Fiyatlar pazartesi günü yüzde 1.1 düşerek 59.61 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, Şubat vadeli WTI'a kıyasla 9.16 dolar primli işlem gördü.