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Ekonomi

Petrol sızıntısının maliyeti 350 milyon dolar!

BP'nin Meksika Körfezi'nde yarattığı çevre felaketine değer biçildi.

10 Mayıs 2010 03:00

T24- İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP), ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarındaki petrol sızıntısının şirkete maliyetinin 350 milyon doları (270 milyon avro) bulduğunu açıkladı.


BP'nin petrol arama lisansına sahip olduğu sahadaki ''Deepwater Horizon'' adlı platformda 20 Nisanda 11 kişinin ölümüne yol açan patlamadan sonra başlayan petrol sızıntısını temizlemek için büyük bir çaba sarf ettiği belirtildi.


Geçen hafta petrol sızıntısının şirkete maliyetini değerlendiren BP, felaketin şirkete maliyetinin şu ana kadar 350 milyon dolar olduğunu kaydetti.


Açıklamanın ardından BP'nin Londra Borsası'ndaki hisseleri yüzde 0,34 oranında değer kaybetti. (AA)

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