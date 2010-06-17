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Dünya

Petrol sızıntısı ekolojik sistemi çökertebilir!

Petrol sızıntısı yarasa balığını yok ederek, okyanus derinliklerindeki besin zincirini kıracak. Bu şu anlama geliyor: Yarasa balığı yok olursa ekosistemin çökmesi için fel

17 Haziran 2010 03:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama, Meksika Körfezi'nde yaşanan petrol sızıntısı faciasını ülke tarihinin ikinci 11 Eylül'ü olarak belirtmişti. Petrol sızıntısı yarasa balığını yok ederek, okyanus derinliklerindeki besin zincirini kıracak. Bu şu anlama geliyor: Yarasa balığı yok olursa ekosistemin çökmesi için felakete ilk adım atılacak.


O YOK OLURSA DÜNYANIN DENGESİ BOZULACAK

 
Henüz geçtiğimiz Şubat ayında keşfedilen ve sadece Louisiana eyaleti açıklarında yaşadığı düşünülen “Louisina krep yarasa balığı” petrol faciası yüzünden nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılardan biri. 

Eğer sızıntının önüne geçilemezse, okyanusun yüzlerce metre altına ulaşan petrol kirliliği henüz bilim camiası tarafından sınıflandırılmamış balığın sonunu getirebilir. 


Lousiana State Üniversitesi’nde balık bilimci olan Dr. Prosanta Chakrabarty, suyun yaklaşık 500 metre derinliğinde yaşayan küçük balıkla üniversitenin düzenlediği keşif avında rastladı. Chakrabarty, yakalanan yaklaşık 100 bin balığın arasından sadece üçünün krep yarasa balığı olduğunu belirtti.

Chakrabarty, krep yarasa balığı adını verdikleri türden bugüne kadar sadece dört-beş örneğe rastladıklarını ve balığın popülasyonu hakkına bir bilgileri olmadığını söyledi.

Yarasa balığının bir türü kabul edilen krep yarasa balığı, adını sahip olduğu düz, yuvarlak gövdesinden alıyor. İlginç görünüme sahip olan balık, dirsekle tamamlanan kollara benzeyen yüzgeçlerini kullanarak hareket ediyor.

YEMEK ZİNCİRİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ


Midesinde tuna ve Atlantik kılıçbalığı bulunan krep yarasa balığının yemek zincirinde önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Bilim insanları, tek bir küçük canlı türünün yok olmasının bile yemek zincirinde uzun dönemde büyük sorunlara neden olabileceğini ifade etti.

Chakrabarty, Meksika Körfezi’nde yapılan 200 yıllık araştırmalara rağmen, halen bölgedeki deniz canlılarının yüzde 98’inin keşfedilmediğini tahmin ettiklerini söyledi.

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