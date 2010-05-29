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Dünya

Petrol sızıntısı büyük ölçüde durduruldu

Meksika Körfezi’nde son yılların en büyük çevre felaketine yol açan petrol sızıntısının durdurulduğu öne sürüldü.

29 Mayıs 2010 03:00

T24 - Meksika Körfezi’nde son yılların en büyük çevre felaketine yol açan petrol sızıntısının durdurulduğu öne sürüldü.

Amerikan sahil güvenlik yetkilileri, 1.5 kilometre derinlikteki petrol kuyusuna ağır çamur pompalama yönteminin başarı sağladığını söylüyor ancak kesin sonuç hakkında konuşmak için erken. Operasyonun sürdüğünü belirten BP yetkilileri, kuyunun daha sonra, pompalanacak çimentoyla kapatılmasını planlıyor.

Karadaki kuyularda başarıyla uygulanan yöntem, denizde 1500 metre derinlikte ilk kez deneniyor. Amerikan Başkanı Barack Obama, BP’nin yapacağı her şeyin önce yönetimin onayından geçeceğini söyledi. Amerikan yönetimi, bölgede yer alan 33 petrol platformunun deneme amaçlı sondaj çalışmalarını durdurdu, petrol arama faaliyetlerine koyduğu yasağı da altı ay uzattı.

Alaska Körfezi’nde benzer kısıtlamalara hazırlanan Obama, onlarca petrol kuyusunun faaliyet izinlerini askıya alır veya iptal ederken, petrol şirketleri ve düzenleyici kamu kuruluşları arasındaki skandala yakın ilişkileri de sert bir dille eleştirdi. Çevre koşullarını dikkate almadan petrol sondaj ruhsatları vermekle suçlanan Amerikan Madencilik Kurumu Başkanı Elizabeth Birnbaum da görevinden istifa etti.

Bu arada, denize sızan petrolün tahmin edilenden daha fazla olduğu açıklandı. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Meksika Körfezi’ne şu anda günde 1 milyon 400 bin ile 2 milyon 900 bin litre arasında petrolün yayıldığı tahmininde bulundu.


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