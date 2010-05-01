Petrol sızıntısı, ABD kıyılarında

T24 - Dünya, Meksika Körfezi’nde yanan petrol platformundan sızan günlük 800 bin litre petrol nedeniyle en büyük çevre felaketlerinden biriyle yüz yüze. Tüm çabalara rağmen yayılan petrol ABD kıyılarına ulaştı. Doğal hayat büyük tehlike altında.







Meksika Körfezi açıklarındaki İngiliz petrol devi BP’ye ait Deepwater Horizon petrol platformu, 20 Nisan günü güçlü bir patlamaya sahne olduğunda kimse tarihin en büyük çevre felaketlerinden birinin kapıda olduğunu tahmin etmiyordu. İşçiler son anda gemilere ya da denize atlayarak canlarını kurtarsa da denizin 1500 metre derinliğindeki petrol kuyusunu kapatmak mümkün olmadı. Bu nedenle 11 gündür Meksika Körfezi’ne her gün 5 bin varil yani yaklaşık 800 bin litre ham petrol akıyor.





Haftalarca sürebilir



Petrol basıncı azaltılmazsa, önümüzdeki haftalarda sızıntı devam edecek. Doğal hayat da büyük tehlike altına girdi. Yüzeydeki petrol kontrollü bir şekilde yakılıyor. Ancak tüm gayretlere rağmen petrolün ABD’nin Louisiana kıyılarına ulaşması engellenemedi. Petrol tabakasını zararsız hale getirebilmek için, helikopterlerle suya kimyevi madde boşaltılıyor. Ayrıca yüzeyden toplanamayan petrol tabakasını durdurmak için suya çok büyük sayıda bariyer bırakıldı. Louisiana’da olağanüstü hâl ilan edildi. 1100 personel, 50 özel gemi ve uçak felaketi önlemek için çalışıyor.





BP: Sorumluluk bizim



ABD Atmosfer-Okyanus Dairesi, sızıntının, 1989’da petrol tankeri Exxon Valdez’in neden olduğu felaketten bile daha kötü sonuçlar doğurabileceğini belirtti. ABD Başkanı Barack Obama “her kaynağı kullanacaklarını” açıkladı. BP ise sorumluluğu kabul ederek, her türlü tazminatın karşılanacağını açıkladı. Bu arada BP’nin şirket değeri 8 gün içinde 25 milyar dolar azaldı.





5 milyar dolar tazminat ödenmişti



ABD’nin Alaska eyaletinde 24 Mart 1989’da dünyanın en korkunç çevre felaketi meydana geldi. Exxon-Valdez adlı tanker kaptanın hatası nedeniyle karaya oturdu ve 11 milyon varil ham petrol denize döküldü. 39 bin kilometrekarelik kıyı buzul alanlarını kaplayan petrol doğayı ve bölge insanının geçimini büyük tahribata uğratmıştı. Miyonlarca kuş, balık ve balina öldü. Kaza sırasında kaptanın sarhoş olduğu iddia edilirken, Exxon kazanın oluşturduğu zarar ve neden olduğu kayıplar için toplam 5.2 milyar dolar tazminat ödedi. Tankerden denize dökülen ham petrolün bir kısmı hala denizin alt katmanında bulunuyor. Kaza sonrasında petrol taşımacılığına ilişkin birçok yeni yasa oluşturuldu. Meksika Körfezi’ndeki felaketin bu kazayı geride bırakabileceği belirtiliyor.



