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Dünya

Petrol sızdıran kuyu tamamen kapatıldı

Kolombiya'nın Barrancabermeja kentinde Ecopetrol'ün geçen yıl kapattığı kuyudan 2 Mart'ta ham petrol çıkışı başlamıştı

01 Nisan 2018 21:22

Kolombiya’da 2 Mart’ta başlayan petrol sızıntısının yayıldığı, Ecopetrol firmasına ait kuyunun tamamen kapatıldığı bildirildi.

Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede devam eden çalışmaları takip eden Bakan Luis Gilberto Murillo sızıntının yayıldığı kuyunun tamamen kapatıldığını duyurdu.

“Tehdit bütünüyle ortadan kalkmıştır. Artık kuyudan yüzeye petrol çıkmıyor. Daha önce olan gaz sızıntısı da kontrol altına alındı.” ifadelerini kullanan Murillo, son gelişmenin sadece kirliliğin sadece kent için değil aynı zamanda ülke ve bölge için de iyi haber olduğunu belirtti.

Murillo, krizin çözümünün, Ecopetrol, Çevre Ruhsatları Ulusal Otoritesi (ANLA) ve ülkedeki ilgili tüm kuruluşlarla ortak yürüttükleri çalışmayla mümkün olduğunu açıkladı.

Kolombiya’nın Barrancabermeja kentinde Ecopetrol’ün geçen yıl kapattığı kuyudan 2 Mart’ta ham petrol çıkışı başlamıştı.

Bölgede irili ufaklı birçok akarsuya karışan 24 bin varilden fazla hampetrol yaklaşık 30 kilometrelik bir alana yayılmıştı.

Durumun 2 gün önce kontrol altına alındığını açıklayan ANLA ayrıca Ecopetrol firmasının sızıntının ikinci gününde durumun kontrol altına alındığına dair yanlış bilgi verdiğini aktarmış, firma hakkında cezai işlem uygulanması için yasal süreç başlatıldığını duyurmuştu.

 

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