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Ekonomi

Petrol sezonun en yüksek seviyesinde

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatı 79 dolara yaklaşarak, bu yılın en yüksek seviyesini gördü.

19 Ekim 2009 03:00

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatı 79 dolara yaklaşarak, bu yılın en yüksek seviyesini gördü.

Geçen hafta Cuma günü 95 sent artışla 78,53 dolardan satılan ABD ham petrolünün varil fiyatı Kasım ayı teslimi Asya'daki işlemlerde bugün şu sıralar 78,77 dolardan işlem görüyor.

ABD ham petrolünün varil fiyatı bugün bir ara 79,05 doları gördü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 13 sentlik yükselişle 77,12 dolar oldu.

Bu arada, ABD'de şirketlerin açıklanan bilançolarının ve Çin'de ekonomiye ilişkin verilerin yatırımcıların güvenini artırması nedeniyle Asya'da borsalar genellikle değer kazandı.

Tokyo Borsası yüzde 0,21 düşüşle kapandı

Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,21 (21,05 puan) azalarak, 10.236,51 puan oldu.

Asya'da ayrıca Avustralya ve Singapur borsaları da geriledi.

Hong Kong Borsası yüzde 0,4, Şanghay Borsası yüzde 1,4 değer kazanırken, Güney Kore Borsası, Tayvan Borsası ve Tayland Borsası az da olsa yükseldi.

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