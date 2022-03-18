Petrol sanayicileri: EPDK, dağıtıcı ve bayiler arasındaki ikili sözleşmelerde düzenlemeye gidilmeyeceğini belirtti

Petrol Sanayi Derneği (PET-DER), 16 Mart'ta, EPDK'nın ev sahipliğinde akaryakıt piyasasının tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ile ilgili bir açıklama yaptı.

PET-DER'den yapılan açıklamada yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle gündeme gelen dağıtıcı ve bayi marjının paylaşımının anayasal hak olan sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde ilgili dağıtım şirketi ve bayileri arasında gerçekleştiği ifade edilerek "Bu hususun sektörle ilgili düzenleme ve denetleme yapma yetkisini haiz yegane kurum olan EPDK tarafından sektörün tüm paydaşlarına tekrar hatırlatılmasından ve ikili sözleşmeler ile belirlenen alanlar ile ilgili bir düzenlemeye gidilemeyeceğinin belirtilmesinden büyük memnuniyet duyduk." dendi.

Söz konusu toplantıda son dönemde ulusal ve uluslararası gelişmeler nedeniyle sıklıkla değişkenlik gösteren akaryakıt fiyat oluşumlarının tüketici, bayi, dağıtım şirketleri ve rafinerilere olan etkileri ve ilgili mevzuat çerçevesinde alınabilecek tedbirlerin konuşulduğunun belirtildiği PET-DER açıklaması şöyle:

"Türkiye’de akaryakıt fiyatını oluşturan bileşenlerin uluslararası petrol fiyatı, döviz kuru, rafineri payı, dağıtım ve bayi marjı ve vergi kalemlerinden oluştuğunun altı bir kez daha çizilmiş ve kamuoyunun malumu olan son dönemdeki fiyat değişimlerinin Rusya-Ukrayna krizi bağlamında petrol fiyatlarında günlük olarak yüzde 10-20’lere varan artış ve azalışlardan kaynaklandığı EPDK huzurunda tüm paydaşlarca ifade edilmiştir. Sonuç olarak, motorin ürün fiyatlarında mart ayı içerisinde 5 kez fiyat artışı ve 3 fiyat düşüşü, benzin fiyatında ise 5 kez fiyat artışı ve 2 fiyat düşüşü yaşanmıştır.

EPDK’nın fiyat oluşumlarını izlemek ile, gerekli gördüğü durumlarda ilgili akaryakıt dağıtım şirketi tarafından serbestçe belirlenen dağıtıcı ve bayi marjı ile ilgili 2 ay süreyle tavan fiyat uygulamak dışında fiyat oluşumlarında herhangi bir yetkisinin olmadığı bir kez daha vurgulanmıştır.

"EPDK'nın düzenlemeye gidilmeyeceğini belirtmesinden memnuniyet duyduk"

Akaryakıt fiyatını oluşturan entegre dağıtıcı ve bayi marjının paylaşımı ise bir anayasal hak olan sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde ilgili dağıtım şirketi ve bayileri arasında yapılan ikili müzakereler sonucunda akdedilen sözleşmeler ile belirlenmektedir. Bu hususun sektörle ilgili düzenleme ve denetleme yapma yetkisini haiz yegane kurum olan EPDK tarafından sektörün tüm paydaşlarına tekrar hatırlatılmasından ve ikili sözleşmeler ile belirlenen alanlar ile ilgili bir düzenlemeye gidilemeyeceğinin belirtilmesinden büyük memnuniyet duyduk.

Enerji fiyatlarının ve tedarikinin uluslararası düzeyde olağanüstü günlerden geçtiği bu dönemde gerek tüketicilerimizin gerekse bayilerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için, PETDER üyesi akaryakıt dağıtım firmaları olarak tüm gücümüzle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu kapsamda, bayilerimiz ile işbirliği içerisinde tüketicilerimizin en kaliteli yakıta ve hizmete uygun koşullarla ulaşmasını temin etme çabalarımız devam edecektir. Yine serbest piyasa ve rekabet koşulları altında derneğimiz üyesi her bir dağıtım şirketi tarafından bayilerine bildirilen tavsiye edilen akaryakıt satış fiyatlarının, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşıladığının kurum tarafından da ifade edilmiş olmasını memnuniyet ile karşıladığımızı ifade etmek isteriz.

Son olarak bilinmesini isteriz ki, üye kuruluşlarımızın markalarını Türkiye’nin 81 ilinde ve 922 ilçesindeki hizmet noktalarında temsil eden, üye kuruluşlarımızın ürünlerini ve hizmetlerini 85 milyon vatandaşımıza gece gündüz kesintisiz bir şekilde ulaştıran bayiler ile üye kuruluşlarımız arasında her ne kadar genel olarak 5’er yıllık sözleşmeler yapılsa da, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaşadıkları ve yaşayabilecekleri sıkıntıların giderilmesinde kendilerinin hep yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ancak, her bir üye kuruluşumuz ile bayileri arasındaki ticari sır niteliğindeki sözleşmesel ilişkilerin detaylarının da bu konuda yetkili olan kamu kurumları dışında hiç kimse ile paylaşılamayacağının da altını çizmek isteriz”