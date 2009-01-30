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Ekonomi

Petrol, Rus rublesini yıktı

Petrolün varili 42 doların altına inince Rus rublesi dolar karşısında yüzde 4 değer yitirerek rekor kırdı.

30 Ocak 2009 02:00

Petrolün varilinin 42 doların altına inince Rus rublesi de dolar karşısında rekor seviyede düştü. Ruble dolar karşısında yüzde 4 rekor değer yitirdi.

Rus rublesi bugün öğleden sonra dolar karşısında yüzde 4 oranında değer yitirerek, Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasındaki en düşük seviye olan 34,8 rubleye indi. Ruble Euro karşısında da yüzde 2 oranında değer yitirerek, 45,4'e düştü.

Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, dün yaptığı açıklamada, ekonomik durumun daha da kötüye gitmesi halinde rublenin daha fazla değer yitirebileceğini belirtmişti.

Rus ekonomisi büyük oranda ham madde satışlarına dayandığı için petrol fiyatlarındaki düşüşler Rus ekonomisini son derece olumsuz etkiliyor.

Merkez Bankası, geçen hafta günlük kontrollü devalüasyonlar yerine rublenin yüzde 10 oranında değer yitirmesine izin vermişti.

Rus Merkez Bankası, rublenin değer kaybetmesini önlemek için rezervlerinden milyarlarca dolar ruble kullanıldığını ve döviz rezervinin 23 Ocak'ta 10 milyar dolarlık düşüşle 386 milyar dolara indiğini açıkladı.

Ekonomik krizin başladığı ağustos ayından beri Rus rublesi dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

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