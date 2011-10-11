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Dünya

Petrol pompalama istasyonunda patlama ALMATİ (A.A)

11 Ekim 2011 21:19

-Petrol pompalama istasyonunda patlama ALMATİ (A.A) - 11.10.2011 - Kazakistan'ın batısında bir petrol pompalama istasyonunda meydana gelen patlamada 8 işçinin öldüğü bildirildi. Acil Durumlar Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti olan Aktau'da bulunan bir petrol pompalama istasyonunda gaz sızıntısı sonucu patlama meydana geldiği ve 8 işçinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Kazakistan'daki devlet petrol taşıma şirketi KazTransOil'den ise konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

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