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Dünya

PETROL PLATFORMUNDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ GRAND ISLE (A.A) 

03 Eylül 2010 10:17

-PETROL PLATFORMUNDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ GRAND ISLE (A.A) - 02.09.2010 - Meksika Körfezi'ndeki bir petrol platformunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü. Amerikan sahil koruma birimi, patlamanın ardından herhangi bir kirlilik izine rastlanmadığını açıkladı. Açıklamada, sahil korumaya bağlı helikopterlerin ve gemilerin olay yerinde bulunduğu, bu ekiplerin suda görünür bir kirlilik rapor etmediği belirtildi. Sızıntının da saptanmadığı belirtilen açıklamada, yine de emin olmak için inceleme çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. Platformdaki 13 kişi kurtarılmıştı. İlk gelen açıklamalarda, bölgede 1,5 kilometreden fazla uzunlukta petrol tabakası görüldüğü rapor edilmişti. Bu arada, Beyaz Saray'ın durumu yakından takip ettiği de belirtiliyor.

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