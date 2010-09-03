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Dünya

PETROL PLATFORMUNDAKİ PATLAMADA ÇEVRE KİRLİLİĞİ YOK GRAND ISLE (A.A)

03 Eylül 2010 00:27

-PETROL PLATFORMUNDAKİ PATLAMADA ÇEVRE KİRLİLİĞİ YOK GRAND ISLE (A.A) - 02.09.2010 - Meksika Körfezi'ndeki bir petrol platformunda patlama meydana gelmesi ve yangın çıkmasının ardından hiçbir çevre kirliliği belirtisinin görülmediği bildirildi. Platformun sahibi Mariner Energy şirketinin sözcüsü Patrick Cassidy, bölge üzerinde havadan yapılan ilk incelemelerin ardından hiçbir hidrokarbür sızıntısının bildirilmediğini belirtti. Sözcü, "şu an için durumun kontrol altında gibi göründüğünü" kaydetti. Yetkililer, gelen ilk haberlerde platformdaki 13 işçiden birinin yaralandığını, ölen olmadığını açıklamıştı. Mariner Energy'nin sahibi olduğu platformda üretim olmadığı belirtilmişti.

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