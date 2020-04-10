Petrol piyasalarındaki sıcak gün, üç liderin görüşmesiyle kapandı: ABD, Rusya ve Suudi Arabistan'dan "iş birliği" vurgusu

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Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD lideri Donald Trump ve Rusya Vladimir Putin, dün yapılan OPEC+ toplantısının ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi devlet haber ajansı SPA'nın aktardığına göre üç lider, petrol üreten ülkelerin iş birliği yapmasının önemini vurguladı.

Liderler, petrol üreten ülkelerin iş birliği yapmasının enerji piyasalarında istikrarın sağlanması ve küresel ekonominin büyümesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Dün, OPEC ve müttefikleri Rusya liderliğinde üretimlerini 5'te birden fazla kesme kararı aldı. Ülkeler, ABD ve diğer petrol üreticilerinin de Koronavirüs salgını nedeniyle çakılan petrol fiyatlarının artması için yaptıkları girişimlere destek vermesini beklediklerini ifade etti.

Rusya ve Suudi Arabistan, yaklaşık bir ay süren ve petrol piyasalarına büyük zarar veren fiyat savaşlarına dün son vermişti.